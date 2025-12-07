 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Голливуде увидели риски для индустрии в сделке Netflix и Warner Bros.

Игроки отрасли опасаются, что из-за сохранения в ней всего нескольких крупных покупателей фильмов и сериалов упадут объем работы и, как следствие, доходы работников сферы. В 2024-м о слиянии также объявили Skydance и Paramount
Фото: Mario Tama / Getty Images
Голливуд готовится к дальнейшему снижению расходов, в том числе к сокращению рабочих мест, если сделка о покупке студии Warner Bros. компанией Netflix за $83 млрд будет заключена, пишет Financial Times (FT).

Представители индустрии развлечений, а также влиятельные профсоюзы отрасли уже потребовали от регулирующих органов заблокировать сделку. Гильдия сценаристов Голливуда поддержала претензии владельцев кинотеатров, критикующих Netflix за нежелание распространять фильмы собственного производства и для больших экранов, и также призвала заблокировать сделку.

«Увольнения и будущее [кинопрокатной индустрии] — две вещи, которые больше всего [ее] беспокоят», — сказал Стивен Гэллоуэй, декан Колледжа кино и медиаискусств Доджа при Университете Чепмена.

С ним согласилась американская актриса Джейн Фонда: по ее мнению, сделка о покупке Warner Bros. «угрожает всей индустрии развлечений».

Агенты по поиску талантов, продюсеры и другие представители отрасли в беседе с FT выразили беспокойство, что сделки Netflix—Warner Bros. и Skydance—Paramount (летом 2024 года объявили о слиянии) приведут к сокращению числа покупателей телесериалов и фильмов и, как следствие, сокращению объема работы в отрасли в целом.

WSJ рассказала, зачем команда Трампа может помешать «мегасделке» Netflix
Бизнес
Фото:Mike Blake / Reuters

«Для любой отрасли плохо, когда в ней всего несколько крупных покупателей. Для людей, работающих в Голливуде, это чревато сокращением доходов», — поясняет Гэллоуэй.

Объем работы в Голливуде начал падать после того, как в 2022 году лопнул «пузырь стриминга», сформировавшийся за годы пандемии, пишет FT. Спад усугубился годом позже, во время продолжительных забастовок сценаристов и актеров: это негативно сказалось на кинопроизводстве и привело к задержкам выхода фильмов в прокат.

Даже сейчас кассовые сборы все еще значительно ниже максимумов, достигнутых до пандемии. С 2020 года Голливуд потерял десятки тысяч сотрудников, и многие покинули Лос-Анджелес в поисках работы, сообщает газета. Вместе с тем издание отмечает, что похожая ситуация сложилась и в других секторах экономики и затронула многих: от визажистов и рестораторов до флористов и диджеев.

«Вы не получаете прежних денег, следовательно, вы тратите меньше денег, следовательно, кто-то другой не получает дохода, и это провоцирует сокращение расходов на местном уровне», — говорит Гэллоуэй.

Netflix приобретет Warner Bros., HBO и HBO Max за $82,7 млрд. О сделке было объявлено 5 декабря. Ожидается, что сделка будет закрыта не ранее третьего квартала 2026 года, уточняет FT.

В соответствии с соглашением Netflix приобретет у Warner Bros. Discovery непосредственно киностудию Warner Bros., а также стриминг HBO Max и канал HBO. Владение студийным бизнесом Warner Bros даст Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics. Кроме того, сделка открывает доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO.

The Wall Street Journal писала, что советники президента США Дональда Трампа обеспокоены заключением сделки Netflix. По данным издания, Минюст США начал расследование, укрепит ли сделка доминирующее положение Netflix в медиаиндустрии. Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30% рынка платных стримингов в США.

Исполнительный содиректор Netflix Грег Питерс на фоне новостей о сделке заявил, что она позволит компании расширить кинопроизводство в США и продолжить инвестировать в оригинальный контент.

«Это означает больше возможностей для творческих талантов, больше рабочих мест во всей индустрии развлечений», — сказал Питерс. На вопрос о том, будет ли Netflix разрешать Warner Bros. и дальше распространять свои фильмы в кинотеатрах, соруководитель компании Тед Сарандос ответил, что компания «не возражает против показа фильмов в кинотеатрах».

«Сейчас вы должны рассчитывать на то, что все, что запланировано для проката в [кинотеатрах] через Warner Bros., продолжится», — пояснил он.

Генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав, в свою очередь, заявил сотрудникам, что понимает, что сокращения будут вызывать «тревогу». Вместе с тем, по его словам, он не ожидает масштабных сокращений. «[Netflix] хочет сохранить большинство людей, потому что у них не так много [работников]», — сказал он.

