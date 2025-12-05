Netflix объявила о покупке студии Warner Bros.
Американский стриминговый сервис Netflix приобретет киностудию Warner Bros. за $82,7 млрд. Компании объявили о заключении сделки, передает Hollywood Reporter.
Владение студийным бизнесом Warner Bros даст Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics. Кроме того, это открыло бы доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO, подконтрольная Warner Bros Discovery.
Netflix заверила Warner Bros., что не откажется от проката фильмов в кинотеатрах.
Материал дополняется.
