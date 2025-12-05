 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Netflix объявила о покупке студии Warner Bros.

Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Американский стриминговый сервис Netflix приобретет киностудию Warner Bros. за $82,7 млрд. Компании объявили о заключении сделки, передает Hollywood Reporter.

Владение студийным бизнесом Warner Bros даст Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics. Кроме того, это открыло бы доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO, подконтрольная Warner Bros Discovery.

Netflix заверила Warner Bros., что не откажется от проката фильмов в кинотеатрах.

«Очень странные дела» принесли Netflix миллиард. Удержит ли финал фанатов
Радио

Материал дополняется.

Теги
Netflix Warner Bros.
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 15:51
Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Моди допустил рост товарооборота с Россией до $100 млрд раньше срока Экономика, 15:58
Звонарева в 41 год вышла в полуфинал крупного турнира ITF Спорт, 15:58
Украинская триатлонистка оскорбила решившую выступать за Россию Лыскун Спорт, 15:58
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 15:57
Власти США назвали ожидаемое число иностранных гостей на ЧМ-2026 Спорт, 15:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов Политика, 15:45
Увольнение как развод: какие вопросы задать сотруднику на exit-интервью Образование, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
В Кремле назвали последствия отказа Киева выполнить требования Москвы Политика, 15:38
Telegraph узнала о просьбе Мадуро сохранить $200 млн в обмен на отставку Политика, 15:32
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27