Технологии и медиа⁠,
0

FT узнала, как Warner Bros. водила за нос Paramount до сделки с Netflix

Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Paramount Global в течение 12 недель сделала совету директоров Warner Bros. Discovery (WBD) шесть предложений о выкупе киностудии Warner Bros. и других активов. Все это время WBD уходила от ответа, пока в декабре не договорилась о сделке со стриминговым сервисом Netflix, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с ходом переговоров. Руководство Paramount, по словам собеседников газеты, чувствовало, что их водят за нос.

«Paramount подвергалась газлайтингу с самого начала до конца. Независимо от того, какие ответы давала Paramount, Warner продолжала искать оправдания, чтобы сказать, что этого недостаточно, — пока они не начали нас обманывать», — сказал один из собеседников издания.

Netflix объявила о покупке студии Warner Bros.
Бизнес
Фото:Mike Blake / Reuters

Торги по WBD начались с $19 за акцию, затем в Paramount предложили $22 за акцию, еще через некоторое время — уже $23,50.

Руководство Paramount собиралось привлечь к финансированию части сделки национальные фонды Саудовской Аравии, Абу-Даби и ОАЭ, а также инвестиционную группу под управлением зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Но в WBD заявили, что деньги с Ближнего Востока могут вызвать пристальное внимания со стороны Комитета по иностранным инвестициям США, который рассматривает потенциальные риски национальной безопасности в связи с иностранными инвестициями. Это следует из документов, с которыми ознакомились журналисты.

Последнее предложение Paramount поступило в WBD 8 декабря: $108 млрд наличными, или $30 за акцию. Paramount гарантировала немедленное подписание сделки и оплату полностью наличными. Но, как пишет FT, было уже слишком поздно.

Paramount претендовала на покупку всей WBD, включая кабельные и другие сети, а Netflix — только на студийный и стриминговый бизнес (Warner Bros., HBO, HBO Max, связанный контент и игры), поэтому суммы $108 млрд и $82,7 млрд могут рассматриваться как сопоставимые.

Всего несколько часов спустя совет директоров WBD собрался и единогласно проголосовал за предложение, сделанное Netflix. Речь идет о приобретении за $82,7 млрд непосредственно киностудии Warner Bros., а также стриминга HBO Max и канала HBO.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12–18 месяцев.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Warner Bros. Netflix Paramount США сделка Джаред Кушнер
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
