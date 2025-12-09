FT узнала, как Warner Bros. водила за нос Paramount до сделки с Netflix
Paramount Global в течение 12 недель сделала совету директоров Warner Bros. Discovery (WBD) шесть предложений о выкупе киностудии Warner Bros. и других активов. Все это время WBD уходила от ответа, пока в декабре не договорилась о сделке со стриминговым сервисом Netflix, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с ходом переговоров. Руководство Paramount, по словам собеседников газеты, чувствовало, что их водят за нос.
«Paramount подвергалась газлайтингу с самого начала до конца. Независимо от того, какие ответы давала Paramount, Warner продолжала искать оправдания, чтобы сказать, что этого недостаточно, — пока они не начали нас обманывать», — сказал один из собеседников издания.
Торги по WBD начались с $19 за акцию, затем в Paramount предложили $22 за акцию, еще через некоторое время — уже $23,50.
Руководство Paramount собиралось привлечь к финансированию части сделки национальные фонды Саудовской Аравии, Абу-Даби и ОАЭ, а также инвестиционную группу под управлением зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Но в WBD заявили, что деньги с Ближнего Востока могут вызвать пристальное внимания со стороны Комитета по иностранным инвестициям США, который рассматривает потенциальные риски национальной безопасности в связи с иностранными инвестициями. Это следует из документов, с которыми ознакомились журналисты.
Последнее предложение Paramount поступило в WBD 8 декабря: $108 млрд наличными, или $30 за акцию. Paramount гарантировала немедленное подписание сделки и оплату полностью наличными. Но, как пишет FT, было уже слишком поздно.
Paramount претендовала на покупку всей WBD, включая кабельные и другие сети, а Netflix — только на студийный и стриминговый бизнес (Warner Bros., HBO, HBO Max, связанный контент и игры), поэтому суммы $108 млрд и $82,7 млрд могут рассматриваться как сопоставимые.
Всего несколько часов спустя совет директоров WBD собрался и единогласно проголосовал за предложение, сделанное Netflix. Речь идет о приобретении за $82,7 млрд непосредственно киностудии Warner Bros., а также стриминга HBO Max и канала HBO.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12–18 месяцев.
