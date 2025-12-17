Компания зятя Трампа отказалась от участия в поглощении Warner Bros.

Affinity Partners, основанная Кушнером, отказалась от участия в сделке по поглощению Warner Bros компанией Paramount. Последней инвесткомпания должна была предоставить $200 млн, источники назвали сумму незначительной

Фото: Mike Blake / Reuters

Инвестиционная компания Affinity Partner зятя американского президента Джареда Кушнера отказалась от участия в сделке по поглощению студии Warner Bros. корпорацией Paramount. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление инвестиционной компании.

Динамика инвестиций изменилась с тех пор, как компания Affinity подключилась к процессу, заявил представитель инвестиционной фирмы.

«В условиях жесткой конкуренции за будущее этого уникального американского актива компания Affinity решила отказаться от дальнейшего участия в проекте», — приводит Bloomberg выдержку из заявления.

В Affinity Partners добавили, что по-прежнему рассматривают предложение Paramount как имеющее «веские стратегические основания».

Участие Кушнера, в сделке, которую обещал изучить лично глава государства, привлекло к зятю президента много нежелательного внимания, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Вклад Affinity в финансирование покупки должен был составить $200 млн, что относительно незначительно, добавили они. В сделке также участвуют суверенные инвестиционные фонды из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Paramount выдвинула свое предложение 8 декабря, через несколько дней после того, как Netflix объявила о подготовке сделки с Warner Bros. По данным Financial Times, компания обсуждала возможность увеличения суммы выкупа, поскольку акционеры сочли, что цена в $30 за акцию не является ее «наилучшим и окончательным» предложением.

Возможная сделка о покупке Warner Bros. вызвала неоднозначную реакцию. В Голливуде предупредили о рисках для индустрии и потребовали от регуляторов заблокировать соглашение, а президент США Дональд Трамп заявил, что Netflix и так контролирует существенную долю рынка, которая после поглощения значительно вырастет.

Президент США утверждал, что не обсуждал с Кушнером выдвижение Paramount встречного предложения о покупке Warner Bros. Discovery. Он подчеркнул, что ни Netflix, ни Paramount Skydance не являются его «близкими друзьями».

По данным источников The Wall Street Journal, Warner Bros. намерена призвать акционеров отклонить предложение Paramount о покупке, и рекомендовать одобрить сделку с Netflix. Срок действия предложения Paramount о выкупе акций истекает 8 января.

Как пишет Bloomberg, одним из главных вопросов Warner Bros. к сделке стало недоверие к источнику денег, которыми Paramount собирается финансировать покупку. Средства должны были поступить из траста, который управляет состоянием Ларри Эллисона — основателя Oracle и отца главы Paramount Дэвида Элиссона. Это отзывной траст, принцип работы которого заключается в том, что учредитель сохраняет полный контроль над переданными активами, может изменять условия траста или полностью его аннулировать.