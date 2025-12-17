WSJ узнал о решении Warner Bros отклонить предложение Paramount о покупке

Американская кинокомпания Warner Bros. Discovery призовет акционеров отклонить предложение Paramount о покупке в пользу Netflix, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Руководство компании порекомендует принять предложение от Netflix. Срок действия предложения Paramount о выкупе акций истекает 8 января.

Как сообщили источники, совет директоров Warner Bros. Discovery намерен заявить, что соглашение со стриминговым сервисом более предпочтительно, несмотря на то что Paramount предлагает $30 за акцию наличными против $27,75 за акцию от Netflix. Paramount предлагает выкупить всю компанию, тогда как Netflix покупает киностудию Warner Bros., HBO Max и канал HBO.

Сейчас акции Warner Bros. Discovery торгуются около $30 за бумагу, это говорит об ожиданиях рынка возможного повышения цены со стороны Paramount, пишет WSJ.

Paramount выдвинула свое предложение 8 декабря, через несколько дней после того, как Netflix объявила о подготовки сделки с Warner Bros. По данным Financial Times, компания обсуждала возможность увеличения суммы выкупа, поскольку акционеры сочли, что цена в $30 за акцию не является ее «наилучшим и окончательным» предложением.

Материал дополняется.