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Виллу Тинькова на Волге купила птицефабрика «Акашевская»

«Ъ»: построенную Тиньковым виллу «Волга дача» купила семья экс-главы Минсельхоза
Построенный Олегом Тиньковым элитный комплекс «Волга дача» в Астраханской области, который летом выставили на продажу за 900 млн руб., приобрела структура семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева, сообщает «Коммерсантъ»

Новым владельцем ООО «Ла дача Астрахань», на балансе которого находится построенная экс-владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в села Вышка Астраханской области, стало ООО «Птицефабрика «Акашевская», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.

Как отмечает газета, этой птицефабрикой через «Марфининвест» владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В 2000–2010 годах она работала на различных должностях в администрации региона, в 2011–2012 годах входила в совет директоров АО «Сочи-Парк» — компании, контролируемой семьей Ткачева.

Комплекс «Волга дача» прежде входил в проект Тинькова La Datcha Tinkoff Collection — помимо астраханской усадьбы, он включал в себя дачи в альпийских Куршевеле и Валь-Торансе, итальянском Форте-дей-Марми и мексиканском Кабо-Сан-Лукасе. Кроме того, у Тинькова был комплекс на Камчатке в стадии строительства. В прошлом году бизнесмен заявил, что продал российскую часть этих активов по «более или менее» рыночной цене. «Ведомости» в июле сообщали, что «Волга дача» выставлена на продажу за 900 млн руб.

Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha
Фото: пресс-служба La Datcha

«Волга дача» находится в дельте Волги, вблизи берега Каспия, на участке площадью 3 га, сам комплекс занимает 1,7 тыс. кв. м. На участке есть главный и гостевые дома, беседка и спортивная площадка, треть его пустует.

Консультант NF Group — агентства, продававшего комплекс с лета, уточнял, что «Волга дачей» на тот момент управляли структуры, связанные с «Интерросом» Владимира Потанина — они же выкупили у Тинькова 35% акций в TCS Group, контролирующей «Тинькофф». Согласно данным СПАРК, до сделки ООО «Ла дача Астрахань» владела фирма Digitdrive Limited. Согласно данным кипрского реестра, бенефициар этой компании — зарегистрированная в ОАЭ Techsolutions Сonsulting FZ, которая до нынешнего года принадлежала Сергею Батехину. Его тезка входит в совет директоров «Норникеля» — это актив Потанина.

Как пишет «Коммерсантъ», в настоящее время забронировать виллу в «Волга даче» можно только целиком — от 2 млн руб. за четыре дня в будни и до 4,9 млн руб. за неделю в августе—октябре. Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценил рыночную стоимость комплекса в 1 млрд руб. Такие объекты, по его словам, называются private villas: они сдаются через профильных агентов и редко экспонируются публично.

В прошлом году Тиньков выступил против российской спецоперации на Украине. После этого бизнесмен продал свои активы и заявил, что он «больше не ездок» в Россию. В октябре прошлого года Тиньков объявил, что отказывается от российского гражданства, но на следующий день этот пост исчез из его аккаунта в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Летом этого года Великобритания сняла санкции с бизнесмена, он находился в санкционном списке с марта прошлого года.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
вилла Астраханская область Александр Ткачев Люксовая недвижимость
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