Тиньков цитатой из «Горе от ума» попрощался с «Тинькофф Банком» и Россией

Бизнесмен заявил, что в Россию «больше не ездок», и подчеркнул, что у него в стране «не осталось ничего». Тиньков поблагодарил Потанина за выкуп его доли в TCS Group. Он также сообщил, что забирает бренды Tinkoff и La Datcha

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попрощался с банком и Россией, заявив, что он в страну «больше не ездок». Об этом предприниматель написал в своем посте в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Прощай Тинькофф Банк, прощай Россия. У меня не осталось ничего в России», — написал предприниматель, который на днях продал свою 35-процентную долю в головной компании Тинькофф Банка — TCS Group — «Интерросу» Владимира Потанина.

Тиньков заявил, что не давал взяток и не брал на работу друзей и знакомых. «Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство», — написал он.

Бизнесмен поблагодарил Владимира Потанина, который выкупил его долю, «хотя и за копейки», из этого надвигающегося ада». Он также заявил, что «забирает из страны» бренды Tinkoff и La Datcha, которые принадлежат его семье.

«Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — процитировал в заключение Тиньков монолог Чацкого из комедии в стихах «Горе от ума» Александра Грибоедова.

В Тинькофф Банке ранее отказывались комментировать посты предпринимателя, указывая на то, что это его «личное мнение» и он не является человеком, принимающим решения в группе компаний, а также сотрудником «Тинькофф». «Олег Тиньков — один из 20 млн наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», — заявляли в банке.

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О продаже доли семьи Тинькова в TCS Group стало известно в конце апреля, до этого источники РБК сообщали, что бизнесмен вернулся к идее избавиться от российского актива. За день до этого по состоянию на закрытие торгов на Мосбирже капитализацию TCS Group можно было оценить в $6,9 млрд (при цене акций в 2520 руб.). Проданные 35%, соответственно, могли стоить около $2,4 млрд. Однако «Коммерсант» сообщал, что долю семьи Тинькова могли продать гораздо дешевле, за $300 млн. Знакомый Тинькова говорил РБК, что обсуждалась сумма в $350 млн.

Позже сам Тиньков сообщил, что продал часть бизнеса «за копейки». По его мнению, Потанин заплатил не более 3% реальной стоимости банка (3% от $6,9 млрд будут составлять $207 млн).

По словам Тинькова, его заставили продать долю в TCS после его постов с осуждением военной операции на Украине. Предприниматель сообщил, что с руководством Тинькофф Банка связались представители Кремля и пригрозили национализацией бизнеса.

Ранее в апреле Тинькофф Банк сообщил, что проведет ребрендинг и откажется от прежнего названия. Там пояснили, что банк «давно перерос изначальный смысл именного бренда» и добавили, что к такому шагу компания готовилась давно.

После начала военной операции Тиньков попал под санкции Великобритании. В последнее время он проживал в этой стране, там же проходил часть курса лечения лейкемии.