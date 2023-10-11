Суд взыскал с Тинькова ₽20 млн в пользу Дерипаски из-за поста в соцсети

Суд взыскал с Тинькова ₽20 млн в пользу Дерипаски по иску о защите чести

Суд потребовал от основателя Тинькофф Банка удалить порочащую информацию. Дерипаска подал иск о защите чести в августе 2022 года. Речь идет о посте, в котором бизнесмен назвал Дерипаску «очень плохим человеком», пояснял адвокат

Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать с бизнесмена Олега Тинькова 20 млн руб. в пользу основателя «Русала» Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства, сообщил РБК адвокат истца Алексей Мельников.

«Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края сегодня удовлетворил исковые требования Олег Дерипаски к Олегу Тинькову и владельцу соцсети Instagram, Meta Platforms (Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. — РБК). Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым», — сказал Мельников.

Согласно решению суда, основатель Тинькофф Банка и Meta обязаны удалить порочащую информацию, от бизнесмена также потребовали опубликовать опровержение на его странице в соцсети.

В случае невыполнения требований ответчики должны будут уплатить неустойку в размере 100 тыс. руб. каждый «за каждый день возможного неисполнения решения суда».

«Мы считаем, что в интересах общества — привлечение к строгой ответственности за необоснованное распространение ложных заявлений и нападки на деловую репутацию», — отметил адвокат Дерипаски. По его словам, отсуженные деньги пойдут на благотворительность, в том числе на развитие детского спорта.

Дерипаска подал в суд иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta в августе прошлого года. Как пояснял РБК Мельников, речь идет о словах Тинькова о Дерипаске в Instagram. «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — говорил адвокат.

Основатель «Русала» требовал от Тинькова удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. Мельников отмечал, что компенсации «действительно большая, но и оскорбления очень серьезные». Он также назвал слова Тинькова «попыткой заигрывания с западной аудиторией, сделанной, чтобы исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию».

В апреле основатель Тинькофф Банка опубликовал в Instagram пост, в котором призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению военных действий на Украине. В банке слова Тинькова назвали «личным мнением» и напомнили, что он «не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф», а лишь «один из 20 млн» клиентов банка.

Тиньков весной прошлого года продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. Летом этого года Великобритания сняла санкции с бизнесмена, он находился в санкционном списке с марта прошлого года.

В комментариях пользователи начали задавать вопросы бизнесмену и спорить с ним. На некоторые из комментариев Тиньков отвечал. В частности, один из подписчиков поставил его в один ряд с Дерипаской и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель», — написал в ответ предприниматель (пунктуация и орфография сохранены).

Bloomberg в апреле прошлого года оценивал состояние Тинькова в $3,5 млрд. Состояние Дерипаски, по оценке Forbes, составляет $2,5 млрд.