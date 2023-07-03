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Бывшую усадьбу Тинькова на Волге выставили на продажу

«Ведомости»: Бывшую усадьбу Тинькова на Волге выставили на продажу
Продаваемая за ₽900 млн усадьба входила в отельный бизнес Тинькова La Datcha. В 2022-м он продал ее, как и другие активы в России

Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha Фото:пресс-служба La Datcha

Находящуюся в Лиманском районе Астраханской области усадьбу «Волга дача», которая до прошлого года принадлежала основателю Тинькофф Банка Олегу Тинькову, выставили на продажу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании — консультанта по реализации данного актива NF Group.

Комплекс прежде входил в проект Тинькова La Datcha Tinkoff Collection — помимо астраханской усадьбы, он включал в себя дачи в альпийских Куршевеле и Валь-Торансе, итальянском Форте-дей-Марми и мексиканском Кабо-Сан-Лукасе. Кроме того, у Тинькова был комплекс на Камчатке в стадии строительства. В прошлом году бизнесмен заявил, что продал российскую часть этих активов по «более или менее» рыночной цене.

«Волга дача» находится в дельте Волги, вблизи берега Каспия, на участке площадью 3 га, сам комплекс занимает 1,7 тыс. кв. м. На участке есть главный и гостевые дома, беседка и спортивная площадка, треть его пустует. Продавец просит за усадьбу около 900 млн руб., сообщил консультант NF Group. Приобрести объект можно как для личного пользования, так и для сдачи в аренду.

В компании утверждают, что «Волга дачей» управляют структуры, связанные с «Интерросом» Владимира Потанина — они же выкупили у Тинькова 35% акций в TCS Group, контролирующей «Тинькофф».

По данным СПАРК, дачей владеет ООО «Ла дача Астрахань», ею, в свою очередь, — фирма Digitdrive Limited (с апреля этого года). Согласно данным кипрского реестра, бенефициар этой компании — зарегистрированная в ОАЭ Techsolutions Сonsulting FZ, которая до нынешнего года принадлежала Сергею Батехину. Его тезка входит в член совета директоров «Норникеля» — это актив Потанина.

В «Интерросе» газете заявили, что компания не приобретала «Волга дачу», объект вывели «за периметр сделки для реализации на рынке».

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В прошлом году Тиньков выступил против российской спецоперации на Украине. После этого бизнесмен продал свои активы и заявил, что он «больше не ездок» в Россию. Он также говорил, что собирается отказаться от гражданства страны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олег Тиньков Астраханская область Люксовая недвижимость
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