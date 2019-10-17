FT узнала о решении Saudi Aramco отложить IPO из-за атаки дронов

Источники газеты отметили, что компания из-за атаки сперва хочет предоставить инвесторам квартальный отчет, а уже потом размещать акции. WSJ пишет, что IPO может быть отложено на несколько месяцев

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Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco вновь решила отложить процедуру первичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников отметил, что это решение было принято на фоне произошедшей в сентябре атаки дронов на объекты самой прибыльной компании в мире. По его словам, компания прежде всего хочет внести ясность для инвесторов, как на показателях отразились сентябрьские атаки. По информации источника FT, квартальная отчетность покажет, что атаки не причинили компании значительного ущерба.

Другой источник сообщил изданию, что объявление об IPO «отложено, но не отменено», в то время как третий источник сказал, что первичное размещение акций отложено на недели.

Два знакомых с планами Saudi Aramco по IPO источника сообщили The Wall Street Journal, что компания намеревалась объявить о планах размещения акций 20 октября. Однако теперь, по их словам, IPO может быть отложено с ноября на декабрь или январь.