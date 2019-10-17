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FT узнала о решении Saudi Aramco отложить IPO из-за атаки дронов
Источники газеты отметили, что компания из-за атаки сперва хочет предоставить инвесторам квартальный отчет, а уже потом размещать акции. WSJ пишет, что IPO может быть отложено на несколько месяцев
Фото: Hasan Jamali / AP

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco вновь решила отложить процедуру первичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников отметил, что это решение было принято на фоне произошедшей в сентябре атаки дронов на объекты самой прибыльной компании в мире. По его словам, компания прежде всего хочет внести ясность для инвесторов, как на показателях отразились сентябрьские атаки. По информации источника FT, квартальная отчетность покажет, что атаки не причинили компании значительного ущерба.

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Другой источник сообщил изданию, что объявление об IPO «отложено, но не отменено», в то время как третий источник сказал, что первичное размещение акций отложено на недели.

Два знакомых с планами Saudi Aramco по IPO источника сообщили The Wall Street Journal, что компания намеревалась объявить о планах размещения акций 20 октября. Однако теперь, по их словам, IPO может быть отложено с ноября на декабрь или январь.

В 2016 году саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые заявил о возможном проведении IPO Saudi Aramco; в начале прошлого года это решение было официально утверждено. Однако в августе 2018 года IPO было отменено по решению короля Саудовской Аравии. Банкиры, члены королевской семьи и руководители нефтяных компаний убедили его, что IPO в том числе негативно скажется на стране.

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В июле Саудовская Аравия вновь начала подготовку к IPO Saudi Aramco. На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что компания разместит на бирже около 2% своих акций. Собеседники агентства говорили, что Saudi Aramco намерено продать акции за $40 млрд (соответственно, вся компания будет оценена в $2 трлн). Если это произойдет, то Saudi Aramco побьет рекорд китайской Alibaba, которой в ходе IPO, проведенного в 2014 году, удалось привлечь $25 млрд.

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Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж

Объекты Saudi Aramco были атакованы дронами и ракетами в ночь на 14 сентября. В результате нефтедобыча в стране значительно сократилась. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Впоследствии Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и заявило, что атака велась не из Йемена, обвинив в нападении Иран. Тот отрицает свою причастность.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Saudi Aramco, IPO
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