Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco

В Эр-Рияде не стали проводить IPO нефтяной государственной компании Saudi Aramco из-за решения короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщают источники Reuters, близкие к саудовскому правительству.

Решение по первичному размещению акций на бирже было принято после того, как король встретился с членами семьи, банкирами и старшими руководителями нефтяных компаний, в том числе с бывшим гендиректором Saudi Aramco. Один из источников подчеркнул, что визит короля прошел во время священного для мусульман месяца рамадан.

Собравшиеся на встречу участники убедили Аль Сауда, что IPO Aramco негативно скажется на Саудовской Аравии. Главной проблемой листинга было названо публичное раскрытие финансовой информации Saudi Aramco. Кроме того, решение Аль Сауда должно сдержать власть наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который предлагал провести размещение акций, отмечает издание.

Ранее Financial Times сообщала, что королевство намерено привлечь инвестиции от зарубежных банков на $11 млрд из-за несостоявшегося IPO Aramco, чтобы закрыть дыру в бюджете суверенного фонда страны. По некоторым оценкам сделка с нефтяной компанией должна была принести в бюджет $100 млрд.