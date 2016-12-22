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В РФПИ рассказали об интересе российских НПФ к IPO Saudi Aramco
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В РФПИ рассказали об интересе российских НПФ к IPO Saudi Aramco
Бизнес, 13:42
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В РФПИ рассказали об интересе российских НПФ к IPO Saudi Aramco

Российские пенсионные фонды могут принять участие в публичном размещении акций (IPO) саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев агентству Reuters.

«Видим большой интерес к IPO Aramco со стороны российских пенсионных фондов, а также со стороны китайских партнеров», — сказал он, добавив, что не может назвать конкретные фонды, проявляющие интерес к размещению, а также предполагаемый размер инвестиций. Дмитриев отметил, что Россия уже занимает «значительные позиции» в нефтяном бизнесе, поэтому маловероятно, что пенсионные фонды приобретут значительную долю в ходе IPO.

Эр-Рияд намерен провести размещение около 5% акций Saudi Aramco в 2018 году, привлеченные средства будут направлены в том числе на создание рабочих мест в Саудовской Аравии. Капитализацию компании власти оценивают в $2 трлн.

В октябре 2017 года агентство, ссылаясь на источники в индустрии, передавало, что интерес к IPO Aramco проявили китайские компании PetroChina и Sinopec (от официальных комментариев в компаниях отказались). Сообщалось, что структуры из Китая могут приобрести 5% саудовской компании.

В 2016 году среднесуточный объем добычи сырой нефти Aramco составил 10,5 млн барр., следует из отчета по итогам того года (.pdf). Объем запасов сырой нефти и конденсатов компании оценивался в 260,8 млрд барр.

Теги: IPO , РФПИ , Saudi Aramco
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