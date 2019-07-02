СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,36 +0,40 EUR Бирж. 71,53 +0,47 Brent 64,31 -0,83% USD Нал. 63,68 62,87 EUR Нал. 71,90 71,09 USD ЦБ 63,23 +0,17 EUR ЦБ 71,41 +0,01 EUR/USD 1,1288 +0,0003 BTC/USD Бирж. 10 044,00 -600,00 IMOEX 2 805,46 +0,14% RTSI 1 394,91 -0,48% DJIA 26 667,45 -0,19% Nasdaq 8 080,91 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $57 (+10,23%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,19%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+10,23%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,19%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 63,23 (+0,17) Quote, 12:29
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 71,41 (+0,01) Quote, 12:29
Найти и заселить: самые необычные городские объекты, превращенные в жилье Недвижимость, 17:03 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 17:03 Чехия приостановила авиасообщение с Россией на 8 часов Общество, 16:54 NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion Технологии и медиа, 16:49 Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО Общество, 16:46 В Минкультуры заявили о передаче ГЦСИ Пушкинскому музею до конца года Общество, 16:43 ЦИК Украины зарегистрировала блогера Шария кандидатом в депутаты Рады Политика, 16:39 Как заработать 1 млрд руб. в год на сыре РБК и ВТБ, 16:33 При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 подводников Общество, 16:29 Доходность майнинга резко выросла: условия в индустрии улучшились Крипто, 16:29 В Нигерии при взрыве бензовоза погибли не менее 50 человек Общество, 16:27 СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco Бизнес, 16:26 Какие ухищрения привлекут к госзакупке лишнее внимание Pro, 16:23 Лавров заявил об ответственности Европы за сохранение ядерной сделки Политика, 16:22
Бизнес ,  
0 
СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

Саудовская Аравия вновь начала подготовку к первичному размещению акций (IPO) крупнейшей нефтяной и самой прибыльной компании в мире — Saudi Aramco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, представители Saudi Aramco недавно провели переговоры с группой инвестбанков об их потенциальной роли в IPO. Процесс детальной работы над размещением может ускориться позднее в 2019 году или в начале следующего года, уточнили собеседники агентства, но отметили, что окончательное решение еще не принято.

Бизнес
Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира

Возобновленный план по IPO по-прежнему ожидают «существенные препятствия», пишет Bloomberg. Речь, поясняет агентство, в том числе идет о способности Саудовской Аравии привлечь в ходе размещения $2 трлн (эту цифру ранее называл наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд): на спрос на акции Saudi Aramco наверняка повлияют сниженные цены на нефть, а также растущие сомнения в среде институциональных инвесторов по поводу вложений в топливодобывающие компании, которые способствуют изменению климата.

В 2016 году Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые анонсировал возможное проведение IPO Saudi Aramco, в начале 2018 года решение было официально утверждено. Однако в августе того же года IPO было отменено по решению короля Саудовской Аравии — банкиры, члены семьи и руководители нефтяных компаний на встрече убедили его, что IPO в том числе негативно скажется на Саудовской Аравии. Профильные издания, включая The Economist и Bloomberg, оценивали стоимость Saudi Aramco в несколько триллионов долларов.

В октябре 2018 года наследный принц говорил, что IPO будет проведено к 2021 году.

Теги: Saudi Aramco, IPO, Саудовская Аравия
Материалы по теме
Saudi Aramco лишилась бессрочной монополии на добычу аравийской нефти
Бизнес
В совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина
Бизнес
FT узнал о плане Эр-Рияда закрыть дыру на $11 млрд из-за IPO Saudi Aramco
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter