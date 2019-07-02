СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

Саудовская Аравия вновь начала подготовку к первичному размещению акций (IPO) крупнейшей нефтяной и самой прибыльной компании в мире — Saudi Aramco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, представители Saudi Aramco недавно провели переговоры с группой инвестбанков об их потенциальной роли в IPO. Процесс детальной работы над размещением может ускориться позднее в 2019 году или в начале следующего года, уточнили собеседники агентства, но отметили, что окончательное решение еще не принято.

Возобновленный план по IPO по-прежнему ожидают «существенные препятствия», пишет Bloomberg. Речь, поясняет агентство, в том числе идет о способности Саудовской Аравии привлечь в ходе размещения $2 трлн (эту цифру ранее называл наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд): на спрос на акции Saudi Aramco наверняка повлияют сниженные цены на нефть, а также растущие сомнения в среде институциональных инвесторов по поводу вложений в топливодобывающие компании, которые способствуют изменению климата.

В 2016 году Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые анонсировал возможное проведение IPO Saudi Aramco, в начале 2018 года решение было официально утверждено. Однако в августе того же года IPO было отменено по решению короля Саудовской Аравии — банкиры, члены семьи и руководители нефтяных компаний на встрече убедили его, что IPO в том числе негативно скажется на Саудовской Аравии. Профильные издания, включая The Economist и Bloomberg, оценивали стоимость Saudi Aramco в несколько триллионов долларов.