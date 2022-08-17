Генсек ОПЕК предупредил о возможном наступлении энергокризиса в Европе

По словам главы ОПЕК, мировая рецессия маловероятна, однако уже этой зимой крупнейшие европейские страны, в том числе Великобритания и Германия, могут столкнуться с энергетическим кризисом

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Крупная мировая рецессия вряд ли наступит в ближайшем будущем, однако уже этой зимой может возникнуть энергетический кризис, заявил в интервью Bloomberg генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

«Я бы все еще предостерег говорить о крупной глобальной рецессии. Думаю, мы видим уровни роста, экономического роста, показатели ВВП, которые по состоянию на текущей момент близки к тому, что было уже в истории. При этом я думаю, в чем вы правы, мы видим признаки [наступления] этой зимой потенциального энергетического кризиса [в Европе]. Я не знаю, каким он будет», — сказал он.

По его словам, кризис возник из-за многолетнего недофинансирования мировой нефтяной промышленности, как в разработке новых месторождений, так и в строительстве нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры для их переработки.

Аль-Гайс также подчеркнул, что призывами к ОПЕК увеличить добычу нефти проблему не разрешить: необходимо увеличивать инвестиции и усиленно работать над энергопереходом. «При этом я не думаю, что в будущем мир сможет обходиться без нефти, которая дает миру порядка 30% от всей энергии. Если добавим к этому газ и уголь, то получится около 70% от необходимой миру энергии», — подчеркнул глава ОПЕК.

Рост мировых цен на нефть, газ и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим ЕС ввел против России семь пакетов санкций, включая запрет на импорт российского угля и частичное эмбарго на поставки нефти. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что это «цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права».

На фоне антироссийских санкций годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявляла, что Россия «намеренно обрубила» поставки в 12 стран ЕС (что это за страны, она не уточнила). Ответственность за энергетический кризис она возложила на Москву и призывала страны Евросоюза готовиться к худшему этой зимой.

Российские власти ограничительные меры, объявленные против страны, называли незаконными и обещали дать равноценный ответ. В частности, на фоне заморозки почти половины золотовалютных резервов ЦБ за рубежом президент Владимир Путин перевел расчеты за российский газ в рубли. Говоря же о росте цен в Европе, он отметил, что к нему привели не действия России на Украине, а системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике.