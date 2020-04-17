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«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж

В компании отметили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международных рейсов. В «Аэрофлоте» попросили не искать в этом решении прогнозы по возобновлению перелетов
Аэрофлот AFLT ₽73,24 -0,25% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Аэрофлот» принял решение временно прекратить продажу билетов на рейсы, вылетающие из России за границу. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — заявила она.

По ее словам, это решение также было принято с целью не создавать дополнительную нагрузку на контакт-центр «Аэрофлота» и на офисы продаж компании «в связи с новыми циклами перебронирований».

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«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов. Самолеты могут подняться в воздух и раньше — в зависимости от того, когда мы получим соответствующее разрешение», — подытожила она.

О том, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях, стало известно в ночь на 17 апреля. Онлайн-система поиска билетов на сайте авиаперевозчика перестала выдавать результаты по запросу рейсов за границу вплоть до августа текущего года.

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Авиасообщение с зарубежными странами было приостановлено 27 марта, исключение было сделано для полетов за рубеж за оставшимися там гражданами России. Власти объяснили это решение попыткой избежать новой волны завозных заражений коронавирусной инфекцией на территории страны.

Позднее «Аэрофлот» дважды сообщил о том, что он сократит количество полетов внутри России. Сначала ограничения коснулись 56 российских городов, затем количество рейсов было сокращено на наиболее популярных маршрутах — из Москвы в Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар. В компании пояснили, что это решение было принято в связи с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничений.

Авторы: Мария Кокорева, Михаил Юшков
Теги: «Аэрофлот», продажа билетов
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