«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж

В компании отметили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международных рейсов. В «Аэрофлоте» попросили не искать в этом решении прогнозы по возобновлению перелетов

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«Аэрофлот» принял решение временно прекратить продажу билетов на рейсы, вылетающие из России за границу. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — заявила она.

По ее словам, это решение также было принято с целью не создавать дополнительную нагрузку на контакт-центр «Аэрофлота» и на офисы продаж компании «в связи с новыми циклами перебронирований».

«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов. Самолеты могут подняться в воздух и раньше — в зависимости от того, когда мы получим соответствующее разрешение», — подытожила она.