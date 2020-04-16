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Спрос на керосин в России упал вдвое на фоне запрета полетов за границу

По данным Минэнерго, потребление авиакеросина в России упало более чем вдвое из-за остановки полетов в другие страны и снижения внутренних перевозок. До 50% снизился спрос на бензин в крупных городах из-за самоизоляции
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В связи как с остановкой авиасообщения за границу, так и с существенным сокращением перелетов внутри страны потребление авиакеросина упало более чем в два раза. Об этом заявил в четверг, 16 апреля, замминистра энергетики Павел Сорокин в видеоинтервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Точных цифр падения спроса на керосин Сорокин не назвал. Российские авиакомпании потребляют примерно 2 млн т керосина в квартал, сказал РБК представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, за исключением «Аэрофлота»). То есть в месяц — около 670 тыс. т.

Россия приостановила все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключение сделано для рейсов для возвращения россиян из-за границы.

По данным Международной ассоциации аэропортов (в нее входят крупнейшие российские аэропорты), сильно пострадал пассажиропоток и на внутренних перевозках, снизившись на 95% по сравнению с прошлым годом. Загруженность кресел на таких рейсах в начале апреля снизилась втрое — с 80,1 до 25,3%, говорил РБК источник, близкий к Росавиации. Еще до полного закрытия международных рейсов эксперты оценивали убытки отрасли до 500 млн руб. в сутки.

15 апреля президент Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим из-за запрета полетов. «В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — сказал он на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции. По мнению президента «Utair — пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, финансовая помощь понадобится компаниям уже в ближайшие месяцы, потому что карантин свел пассажирские перевозки к нулю.

Сорокин также рассказал о существенном снижении спроса на бензин и дизельное топливо в России. По его словам, падение потребления бензина за первые две недели апреля в крупных городах составило от 35 до 50% из-за самоизоляции граждан и сокращения их мобильности. «По дизелю падение меньше, так как он используется в основном грузовиками на коммерческих перевозках, оно составляет 30–35%», — добавил замминистра.

В некоторых регионах на независимых сетях АЗС даже начали снижаться цены на топливо, но это делается для того, чтобы увеличить пролив, указал Сорокин. Он заверил, что по итогам года цены на бензин не вырастут выше инфляции, так как для их стабилизации действует демпфирующий механизм.

2 апреля министр энергетики Александр Новак прогнозировал снижение спроса на топливо в России до 40%, тогда как в Европе на фоне коронавируса его потребление уже упало к тому моменту на 70%.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин, керосин, авиа, коронавирус, Минэнерго РФ
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