Спрос на керосин в России упал вдвое на фоне запрета полетов за границу

По данным Минэнерго, потребление авиакеросина в России упало более чем вдвое из-за остановки полетов в другие страны и снижения внутренних перевозок. До 50% снизился спрос на бензин в крупных городах из-за самоизоляции

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В связи как с остановкой авиасообщения за границу, так и с существенным сокращением перелетов внутри страны потребление авиакеросина упало более чем в два раза. Об этом заявил в четверг, 16 апреля, замминистра энергетики Павел Сорокин в видеоинтервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Точных цифр падения спроса на керосин Сорокин не назвал. Российские авиакомпании потребляют примерно 2 млн т керосина в квартал, сказал РБК представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, за исключением «Аэрофлота»). То есть в месяц — около 670 тыс. т.

Россия приостановила все международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключение сделано для рейсов для возвращения россиян из-за границы.

По данным Международной ассоциации аэропортов (в нее входят крупнейшие российские аэропорты), сильно пострадал пассажиропоток и на внутренних перевозках, снизившись на 95% по сравнению с прошлым годом. Загруженность кресел на таких рейсах в начале апреля снизилась втрое — с 80,1 до 25,3%, говорил РБК источник, близкий к Росавиации. Еще до полного закрытия международных рейсов эксперты оценивали убытки отрасли до 500 млн руб. в сутки.

15 апреля президент Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим из-за запрета полетов. «В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — сказал он на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции. По мнению президента «Utair — пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, финансовая помощь понадобится компаниям уже в ближайшие месяцы, потому что карантин свел пассажирские перевозки к нулю.