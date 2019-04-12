В «Газпром межрегионгазе» сменился глава

Кирилл Селезнев покидает две должности в «Газпроме» — начальника департамента 314 и гендиректора «Газпром межрегионгаза», сообщило РБК управление информации компании. Департамент 314 занимается маркетингом и внутренними продажами газа.

На смену Селезневу в качестве начальника департамента назначен его заместитель Геннадий Сухов. «Газпром межрегионгаз» возглавит Сергей Густов, бывший гендиректор «Газпром СПГ Санкт-Петербург».

В свою очередь, «Газпром СПГ Санкт-Петербург» переименована в «Газпром СПГ Портовая» и становится эксплуатирующей организацией комплекса по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. Ее руководителем стал Юрий Максимов, бывший первый зам гендиректора.

Селезнев работает в «Газпроме» с начала 2000-х годов.

Компания сообщила и о других перестановках: гендиректором Амерского ГПЗ стал Юрий Лебедев, замгендиректора «Газпром инвест» стал Всеволод Черепанов, «Газпром трансгаз Саратов» возглавил Владимир Миронов.