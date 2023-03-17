Росавиция заявила о продолжении обслуживания рейсов Турцией

Рейсы российских авиакомпаний летом 2023 года продолжат планово обслуживаться в аэропортах Турции в соответствии с ранее заключенными договоренностями, сообщила Росавиация.

В ведомстве отметили, что провели консультации по развитию авиасообщения между странами и обсудили вопрос обеспечение топливом российских самолетов в Турции.

«Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА [Международная ассоциация воздушного транспорта] «Лето 2023», будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями», — заявили в Росавиации.

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