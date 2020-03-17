Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса

О чем попросили ретейлеры

Об отсрочке от уплаты налогов по НДС. Ретейлерам нужны оборотные средства, чтобы финансировать все мероприятия по обеспечению санитарной безопасности, а также для закупки большего количества продукции.

Об отказе от контрольных мероприятий в торговых залах, кроме тех, что проводит Роспотребнадзор. Сети предпринимают все меры для обеспечения безопасности продукции и потребителей, находящихся в магазинах, но предметов контроля много, некоторые из них сейчас могут быть избыточными.

О разрешении погрузочно-разгрузочных работ в ночное время, поскольку небольшие магазины ограничены в площадях и их необходимо снабжать в ежедневном режиме.

Об облегчении процесса разгрузки в магазинах и требований к выкладке на прилавки. Разрешение для магазинов во всех регионах выкладывать часть продукции на палетах.

Облегчения правил парковки автомобилей, чтобы грузовики могли свободно подъезжать к ТЦ. А также отмены контроля осевой нагрузки и обеспечения пропусками грузового транспорта.

Оперативности при оформлении необходимой документации, в том числе таможенной очистки продукции.

Помощи при соблюдении мер, предписанных Роспотребнадзором. Необходимо обеспечить комплекты защиты для принимающих грузы, а также маски и дезинфицирующие средства, мобильные пункты дезинфекции, тестирование сотрудников на коронавирус.

РБК обратился за комментариями в Минпромторг и Федеральную таможенную службу.

«Сейчас главный ресурс — это время», — отметил Сергей Беляков. Со всеми надзорными и исполнительными органами у ретейлеров налажена прямая коммуникация, и бизнес быстро получает отклик. Необходимые меры, касающиеся логистических процессов, частично уже осуществляются властями в рамках объявленных в понедельник мероприятий для борьбы с распространением коронавируса.

Эти меры помогут обеспечить бесперебойные поставки в региональные распределительные центры торговых сетей и оттуда в магазины, сообщил представить X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», онлайн-магазин Perekrestok.ru). «Мы заранее сделали дополнительные запасы, товаров на складах достаточно, цены стабильны. Поэтому логистика сейчас — это главный фактор, влияющий на то, чтобы полки магазинов оставались полными даже с учетом повышенного спроса», — объяснил собеседник РБК.

С чем столкнулись сети

Примерно с середины прошлой недели традиционные и онлайн-ретейлеры работают в ситуации повышенного спроса. По данным коммерческого директора «Утконос Онлайн» Михаила Толоконникова, на прошлой неделе сильный скачок спроса был на товары из категорий «Бакалея», «Консервированные продукты» и «Личная гигиена».

В штучном выражении бакалеи было заказано на 171% больше, чем неделей ранее, а товаров из категории «Личная гигиена» — на 158%. Наибольший прирост у онлайн-ретейлера показала консервированная продукция — за неделю показатель составил 214%, а год к году достиг 432%. Уверенный рост показывает категория «Детское питание», на прошлой неделе его заказывали на 84% больше, чем в первую неделю марта.

Ранее сервис доставки Delivery Club сообщил, что спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день.



Продовольственный ретейл обеспечивает бесперебойные поставки продукции на склады и в магазины. «У потребителей будет все разнообразие выбора: как магазинов, так и продукции и объемов товаров, поводов для ажиотажного спроса нет», — объяснил Сергей Беляков.