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Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса

Продовольственные ретейлеры подготовили список предложений, чтобы бесперебойно обеспечивать магазины продуктами на фоне растущего ажиотажа. Такой план действий попросил разработать Минпромторг
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Представители российской продовольственной розницы сформировали предложения насчет мер, которые помогут бесперебойной работе ретейла по всей стране при увеличенном спросе в связи с пандемией коронавируса. Список мер был в рабочем порядке передан в Министерство промышленности и торговли, сообщил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Ассоциация представляет интересы крупнейших российских розничных игроков продовольственного и непродовольственного сегментов потребительского рынка. В обсуждении необходимых мер приняли участие крупнейшие игроки, подтвердили РБК источники среди участников продуктовой розницы.

Предложения формировались по просьбе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по итогам совещания в министерстве 15 марта.

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О чем попросили ретейлеры

  • Об отсрочке от уплаты налогов по НДС. Ретейлерам нужны оборотные средства, чтобы финансировать все мероприятия по обеспечению санитарной безопасности, а также для закупки большего количества продукции.
  • Об отказе от контрольных мероприятий в торговых залах, кроме тех, что проводит Роспотребнадзор. Сети предпринимают все меры для обеспечения безопасности продукции и потребителей, находящихся в магазинах, но предметов контроля много, некоторые из них сейчас могут быть избыточными.
  • О разрешении погрузочно-разгрузочных работ в ночное время, поскольку небольшие магазины ограничены в площадях и их необходимо снабжать в ежедневном режиме.
  • Об облегчении процесса разгрузки в магазинах и требований к выкладке на прилавки. Разрешение для магазинов во всех регионах выкладывать часть продукции на палетах.
  • Облегчения правил парковки автомобилей, чтобы грузовики могли свободно подъезжать к ТЦ. А также отмены контроля осевой нагрузки и обеспечения пропусками грузового транспорта.
  • Оперативности при оформлении необходимой документации, в том числе таможенной очистки продукции.
  • Помощи при соблюдении мер, предписанных Роспотребнадзором. Необходимо обеспечить комплекты защиты для принимающих грузы, а также маски и дезинфицирующие средства, мобильные пункты дезинфекции, тестирование сотрудников на коронавирус.

РБК обратился за комментариями в Минпромторг и Федеральную таможенную службу.

«Сейчас главный ресурс — это время», — отметил Сергей Беляков. Со всеми надзорными и исполнительными органами у ретейлеров налажена прямая коммуникация, и бизнес быстро получает отклик. Необходимые меры, касающиеся логистических процессов, частично уже осуществляются властями в рамках объявленных в понедельник мероприятий для борьбы с распространением коронавируса.

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Эти меры помогут обеспечить бесперебойные поставки в региональные распределительные центры торговых сетей и оттуда в магазины, сообщил представить X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», онлайн-магазин Perekrestok.ru). «Мы заранее сделали дополнительные запасы, товаров на складах достаточно, цены стабильны. Поэтому логистика сейчас — это главный фактор, влияющий на то, чтобы полки магазинов оставались полными даже с учетом повышенного спроса», — объяснил собеседник РБК.

С чем столкнулись сети

Примерно с середины прошлой недели традиционные и онлайн-ретейлеры работают в ситуации повышенного спроса. По данным коммерческого директора «Утконос Онлайн» Михаила Толоконникова, на прошлой неделе сильный скачок спроса был на товары из категорий «Бакалея», «Консервированные продукты» и «Личная гигиена».

В штучном выражении бакалеи было заказано на 171% больше, чем неделей ранее, а товаров из категории «Личная гигиена» — на 158%. Наибольший прирост у онлайн-ретейлера показала консервированная продукция — за неделю показатель составил 214%, а год к году достиг 432%. Уверенный рост показывает категория «Детское питание», на прошлой неделе его заказывали на 84% больше, чем в первую неделю марта.

Ранее сервис доставки Delivery Club сообщил, что спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день.

Продовольственный ретейл обеспечивает бесперебойные поставки продукции на склады и в магазины. «У потребителей будет все разнообразие выбора: как магазинов, так и продукции и объемов товаров, поводов для ажиотажного спроса нет», — объяснил Сергей Беляков.

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, X5 Retail Group, Минпромторг
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