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Эксперты предупредили о небывалом превышении добычи нефти над спросом

По подсчетам экспертов, к середине 2020 года переизбыток предложения может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей. Такого на рынке не было никогда
BRENT BR-4.20 $30,64 -7,63%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией в условиях спада мировой экономики может привести к тому, что объем добычи нефти окажется как никогда ранее больше объема спроса, предупреждает Bloomberg со ссылкой на аналитиков IHS Markit.

По подсчетам экспертов, к середине 2020 года переизбыток предложения может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей. Такого на рынке не было никогда, отметил вице-президент и руководитель аналитиков нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард.

«До сих пор в этом веке крупнейший по итогам шести месяцев глобальный излишек [предложения] составлял 360 млн баррелей. То, что грядет сейчас, будет вдвое больше или даже сверх того», — отметил Буркхард.

По данным IHS, до сих пор максимум превышения добычи нефти над спросом был зафиксирован в конце 2015 — начале 2016 года. В ближайшие месяцы объем ежедневно добываемой нефти может превысить объем суточного спроса на 10 млн баррелей.

Bloomberg отмечает, что основной причиной столь резкого превышения добычи над спросом служит спад объемов потребления нефти, а цены толкают вниз решения властей Саудовской Аравии о наращивании добычи и заявления России о возможности ее увеличения на 300–500 тыс. баррелей в сутки.

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По словам Буркхарда, сильнее всего могут пострадать производители нефти из США: объем добычи в этой стране в ближайшие полтора года может сократиться на 2–4 млн баррелей в сутки.

12 марта Bloomberg сообщил, что ценовую войну производителям нефти из России вслед за Саудовской Аравией намерены объявить еще три страны ОПЕК — Ирак, Кувейт и ОАЭ. Однако, по данным Bloomberg, у России есть преимущества, которые позволят ей выстоять в ценовой войне с Саудовской Аравией. К их числу опрошенные агентством эксперты отнесли низкую себестоимость добываемой в стране нефти.

В Минэнерго России заявили, что не ведут ценовой войны с Саудовской Аравией или другими участниками нефтяного рынка. «Мы выступали исключительно за стабильный рынок», — заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, объясняя отказ российских властей поддержать саудовское предложение о новом сокращении объемов добычи.

9 марта, после развала сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 24%. 16 марта цена барреля Brent впервые с 12 февраля 2016 года упала ниже $31.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, Brent
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