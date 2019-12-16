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Дело против Nginx ,  
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Кремль заявил о невмешательстве в конфликт вокруг Nginx
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в правомочности далекоидущих выводов о влиянии спора вокруг Nginx на бизнес-климат в России и сказал, что детали дела ему неизвестны

В Кремле не вмешиваются в спор о правах на один из самых популярных веб-серверов в мире Nginx, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать, потому что не знаем деталей», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что происходящее это, скорее, вопрос следственных органов, а если вопрос должен решаться в арбитражном суде, то — арбитража.

В то же время Песков усомнился в правомочности далекоидущих выводов о влиянии спора вокруг Nginx на бизнес-климат в России.

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«Такие далекоидущие выводы вряд ли стоит делать, Россия сохраняет свою привлекательность. Российский рынок — это рынок, где растут новые стартапы, они потом получают международное признание», — пояснил пресс-секретарь президента.

12 декабря стало известно, что Rambler Group заявила о принадлежности Nginx компании «Рамблер Интернет Холдинг», объяснив такую позицию тем, что веб-сервер был создан сотрудником компании Игорем Сысоевым в рамках трудовых отношений. В тот же день в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе связанной с Rambler компанией, в московском офисе Nginx Inc. и по месту жительства основателей компании прошли обыски.

Один из них — Максим Коновалов — назвал действия Rambler «рейдерским захватом», способным нанести репутационный ущерб бизнес-климату в сфере IT в России. 

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13 декабря спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предупредил, что конфликт вокруг Nginx уже причинил IT-рынку «гигантский вред».

В этой ситуации, считает Песков, наиболее «драматично» покушение на право создавать open-source продукты (материалы к которым доступны по открытой лицензии. — РБК) во время работы на корпорацию. «Ничего более вредного для создания в стране устойчивой к внешним рискам цифровой инфраструктуры придумать нельзя. Это убивает мотивацию», — добавил он.

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил, что конфликт опасен «с точки зрения репутации нашего рынка». «Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — сказал Добродеев в интервью РБК.

Решение спора в рамках уголовного дела также раскритиковал глава Сбербанка (владеет 46,5% акций Rambler) Герман Греф. «Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — говорил Греф.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Rambler Group
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