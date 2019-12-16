Кремль заявил о невмешательстве в конфликт вокруг Nginx

«Такие далекоидущие выводы вряд ли стоит делать, Россия сохраняет свою привлекательность. Российский рынок — это рынок, где растут новые стартапы, они потом получают международное признание», — пояснил пресс-секретарь президента.
12 декабря стало известно, что Rambler Group заявила о принадлежности Nginx компании «Рамблер Интернет Холдинг», объяснив такую позицию тем, что веб-сервер был создан сотрудником компании Игорем Сысоевым в рамках трудовых отношений. В тот же день в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе связанной с Rambler компанией, в московском офисе Nginx Inc. и по месту жительства основателей компании прошли обыски.
Один из них — Максим Коновалов — назвал действия Rambler «рейдерским захватом», способным нанести репутационный ущерб бизнес-климату в сфере IT в России.
13 декабря спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предупредил, что конфликт вокруг Nginx уже причинил IT-рынку «гигантский вред».
В этой ситуации, считает Песков, наиболее «драматично» покушение на право создавать open-source продукты (материалы к которым доступны по открытой лицензии. — РБК) во время работы на корпорацию. «Ничего более вредного для создания в стране устойчивой к внешним рискам цифровой инфраструктуры придумать нельзя. Это убивает мотивацию», — добавил он.
Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил, что конфликт опасен «с точки зрения репутации нашего рынка». «Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально, неправилен формат с уголовным делом», — сказал Добродеев в интервью РБК.
Решение спора в рамках уголовного дела также раскритиковал глава Сбербанка (владеет 46,5% акций Rambler) Герман Греф. «Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — говорил Греф.