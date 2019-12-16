Кремль заявил о невмешательстве в конфликт вокруг Nginx

Кремль заявил о невмешательстве в конфликт вокруг Nginx

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в правомочности далекоидущих выводов о влиянии спора вокруг Nginx на бизнес-климат в России и сказал, что детали дела ему неизвестны

В Кремле не вмешиваются в спор о правах на один из самых популярных веб-серверов в мире Nginx, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать, потому что не знаем деталей», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что происходящее это, скорее, вопрос следственных органов, а если вопрос должен решаться в арбитражном суде, то — арбитража.

В то же время Песков усомнился в правомочности далекоидущих выводов о влиянии спора вокруг Nginx на бизнес-климат в России.