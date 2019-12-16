Rambler Group начала с Twitch переговоры о мировой по спору на ₽180 млрд

Rambler Group начала с Twitch переговоры о мировой по спору на ₽180 млрд

Поводом для иска стала трансляция на платформе Twitch матчей Английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler Group. В связи с этим компания попросила заблокировать сервис

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Rambler ведет с руководством стримингового сервиса Twitch переговоры о подписании мирового соглашения по иску, в рамках которого ООО «Рамблер Интернет Холдинг» потребовало выплаты 180,345 млрд руб. Об этом рассказал РБК руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

Поводом для иска стала трансляция на платформе Twitch матчей Английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler Group. В компании утверждают, что насчитали 36 тыс. пиратских просмотров и попросили Мосгорсуд заблокировать Twitch. 16 декабря Мосгорсуд временно заблокировал трансляции в качестве обеспечительной меры по иску.

«Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь», — пояснил Гершкович.

Иск к Twitch, по словам представителя Rambler Group, подтверждает решимость компании активно бороться с пиратскими трансляциями, защищая свои исключительные права на трансляции матчей Английской премьер-лиги.