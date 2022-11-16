Финская Gasum заявила, что суд счел необязательной оплату газа в рублях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16:00
«Ростех» направил Минобороны новые самолеты Су-34 и РСЗО «Торнадо» Политика, 16:47
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 16:44
Совфед одобрил отмену налога с доходов по бумагам технологичных компаний Инвестиции, 16:42
Падение ракет в Польше. Что известно к 16:30 Политика, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Левандовски дисквалифицировали на три игры за жест в адрес судьи Спорт, 16:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:30
Кравцов сообщил о разработке курса для школьников о поведении при ЧС Общество, 16:26
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 16:21
Bloomberg предупредил о неустойчивости крупнейшего ралли на рынках Азии Инвестиции, 16:18
Отток средств с централизованных криптобирж усилился. К чему это приведет Крипто, 16:11
РБК проведет первый форум о меняющих бизнес технологиях RBC.Tech Технологии и медиа, 16:09
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 16:09
Война санкций ,  
0 

Финская Gasum заявила, что суд счел необязательной оплату газа в рублях

Арбитраж: Gasum должна продолжить переговоры с «Газпромом», но не должна платить в рублях
Финская госкомпания Gasum не обязана была соглашаться платить за поставки газа в рублях, однако должна продолжить переговоры с «Газпромом» по урегулированию спора, решил финский арбитражный суд
«Газпром» GAZP ₽168,59 +1,41% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Финляндии арбитражный суд вынес решение по делу о разбирательстве между финской государственной энергетической компанией Gasum и ООО «Газпром экспорт» по спору об оплате по контракту на поставки газа в рублях, говорится в сообщении на сайте Gasum.

Арбитраж 14 ноября постановил, что Gasum не была обязана принимать требование «Газпрома» платить за газ в рублях. Суд также обязал компании продолжить двусторонние переговоры по существующему контракту.

«Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться», — подчеркивается в сообщении. Финская компания также отмечает, что не намерена комментировать ход переговоров с российской газовой монополией.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Между Gasum и ООО «Газпром экспорт» действует долгосрочный контракт на поставку природного газа. В апреле «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование о том, чтобы платежи, оговоренные в договоре поставки, производились в рублях, а не в евро. Gasum это требование отклонила. Кроме того, у сторон возникли «существенные разногласия» и по некоторым другим требованиям российской компании, сообщала финская компания. Для разрешения всех этих противоречий Gasum обратилась в арбитраж в соответствии с договором. ООО «Газпром экспорт» прекратил поставки газа компании Gasum в мае.

Перевести все платежи за газ в рубли для «недружественных стран», куда входит и Финляндия, в марте поручил президент России Владимир Путин. Согласно указу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета — валютный и рублевый. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.


Контракт «Газпром экспорта» и Gasum действует до 31 декабря 2031 года. По данным «Газпрома», компания в 2016–2019 годах в Финляндию поставила около 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Bloomberg писал, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России, однако на долю газа приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.

Хельсинки стремится сократить свою зависимость от российского газа и избавиться от всех платежей в Россию, говорила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен. Gasum сообщала, что летом будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Он соединяет Финляндию с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам в Инчукалнсе.

Читайте на РБК Pro
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами
120 лет — предел жизни человека. Какие привычки могут отодвинуть старость
Что мешает увольнять сотрудников, которые вредят бизнесу
Осталось три месяца: страны, где скоро откроется прием документов в вузы

Однако в конце сентября финская компания сообщила, что все же продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. У Gasum есть отдельный долгосрочный контракт на поставку СПГ с компанией «Газпром экспорт», а также с российской компанией НОВАТЭК.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Газпром Финляндия
Материалы по теме
Финская Gasum оспорит в суде требование России платить за газ в рублях
Бизнес
Финская Gasum инициировала арбитраж с «Газпромом» о пересмотре цены
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в страны дальнего зарубежья почти вдвое
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter