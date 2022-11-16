Финская Gasum заявила, что суд счел необязательной оплату газа в рублях

Арбитраж: Gasum должна продолжить переговоры с «Газпромом», но не должна платить в рублях

Финская госкомпания Gasum не обязана была соглашаться платить за поставки газа в рублях, однако должна продолжить переговоры с «Газпромом» по урегулированию спора, решил финский арбитражный суд

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Финляндии арбитражный суд вынес решение по делу о разбирательстве между финской государственной энергетической компанией Gasum и ООО «Газпром экспорт» по спору об оплате по контракту на поставки газа в рублях, говорится в сообщении на сайте Gasum.

Арбитраж 14 ноября постановил, что Gasum не была обязана принимать требование «Газпрома» платить за газ в рублях. Суд также обязал компании продолжить двусторонние переговоры по существующему контракту.

«Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку Gasum пока не будут продолжаться», — подчеркивается в сообщении. Финская компания также отмечает, что не намерена комментировать ход переговоров с российской газовой монополией.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».



Между Gasum и ООО «Газпром экспорт» действует долгосрочный контракт на поставку природного газа. В апреле «Газпром экспорт» предъявил Gasum требование о том, чтобы платежи, оговоренные в договоре поставки, производились в рублях, а не в евро. Gasum это требование отклонила . Кроме того, у сторон возникли «существенные разногласия» и по некоторым другим требованиям российской компании, сообщала финская компания. Для разрешения всех этих противоречий Gasum обратилась в арбитраж в соответствии с договором. ООО «Газпром экспорт» прекратил поставки газа компании Gasum в мае.

Перевести все платежи за газ в рубли для «недружественных стран», куда входит и Финляндия, в марте поручил президент России Владимир Путин. Согласно указу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета — валютный и рублевый. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

Контракт «Газпром экспорта» и Gasum действует до 31 декабря 2031 года. По данным «Газпрома», компания в 2016–2019 годах в Финляндию поставила около 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Bloomberg писал , что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России, однако на долю газа приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.

Хельсинки стремится сократить свою зависимость от российского газа и избавиться от всех платежей в Россию, говорила министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен. Gasum сообщала, что летом будет закупать газ у других поставщиков по трубопроводу Balticconnector. Он соединяет Финляндию с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам в Инчукалнсе.

Однако в конце сентября финская компания сообщила, что все же продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. У Gasum есть отдельный долгосрочный контракт на поставку СПГ с компанией «Газпром экспорт», а также с российской компанией НОВАТЭК.