Владельцы Jack Daniel's и «Жигулей» поспорили из-за бренда алколимонада

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Финская Gasum заявила, что суд счел необязательным оплату газа в рублях Бизнес, 15:20
ЦУМ запустил платформу для перепродажи люксовых вещей Бизнес, 15:17
«Финам» запустил внебиржевые торги замороженными активами Инвестиции, 15:17
Ушедшего из «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на три матча за мат Спорт, 15:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:14
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 15:12
Что такое эковата: свойства, плюсы и минусы утеплителя Недвижимость, 15:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин заявил, что банки «пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски» Политика, 15:10
Бывшему режиссеру «Ералаша» уменьшили срок за педофилию Общество, 15:09
Что такое платоническая любовь. Объясняют психологи Life, 15:08
НАТО не исключило падения в Польше ракеты украинской системы ПВО С-300 Политика, 15:02
Падение ракет в Польше. Что известно к 15:00 Политика, 15:01
К каким последствиям может привести падение ракет в Польше Политика, 14:54
Как люди оказываются без дома и как им помочь Партнерский проект, 14:49
Бизнес ,  
0 

Владельцы Jack Daniel's и «Жигулей» поспорили из-за бренда алколимонада

Владелец Jack Daniel's и производитель «Жигулей» поспорили из-за бренда алколимонада
Структура Brown-Forman пытается отменить правовую охрану бренда слабоалкогольных напитков Московской пивоваренной компании, настаивая, что он схож с ее маркой виски Jack Daniel's. Сама Brown-Forman в марте ушла из России
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia, джин Fords Jin) пытается добиться отмены правовой охраны товарного знака Max&Jack's кипрской «Премьер Бевереджис Пи.Би.». Алкогольные лимонады под этим брендом по исключительной лицензии производит Московская пивоваренная компания (МПК, марки пива «Жигули», «Хамовники»).

В ноябре 2022 года дочернее предприятие — владелец интеллектуальной собственности Brown Forman — Jack Daniel's Properties — обратилось в российский Суд по интеллектуальным правам, следует из картотеки системы «Электронное правосудие». Компания хочет добиться признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12 августа, отказавшей в удовлетворении возражения Jack Daniel's Properties против предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному еще в декабре 2018 года. До 9 декабря 2022-го исковое заявление американского производителя крепких напитков оставлено без движения до устранения нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса.

В МПК не комментируют иск владельца Jack Daniel's, в Brown-Forman не ответили на запрос РБК.

Борьба за «дядю Джека»

Из документов коллегии Роспатента следует, что Jack Daniel's Properties считает регистрацию товарного знака Max&Jack's неправомерной. Один из основных аргументов — в том, что товарный знак конкурента до степени смешения схож с торговым знаком теннессийского бренда виски со 150-летней историей Jack Daniel's. «Правопредшественники правообладателя и его лицензиаты длительное время рекламировали и продвигали виски Jack Daniel's и сопутствующие продукты, ссылаясь на «Мистера Джека», «дядю Джека», «джентльмена Джека» или просто «Джека», создавая у потребителей напитков чувство личной близости и дружбы с «Джеком» — человеком, создавшим бренд и сам продукт», — указал в документах владелец Jack Daniel's. В компании считают, что общественность идентифицирует и называет виски «только по имени «Джек». Так, к примеру, в барах или ресторанах потребители заказывают «Джек с Coca-Cola», имея в виду виски Jack Daniel's, смешанный с Coca-Cola, или «Джек и имбирь» (виски Jack Daniel's с имбирным элем).

Чем известен Jack Daniel's

Бренд американского бурбона носит имя своего основателя Джека Дэниэла. В 2022 году марка занимает 85-е место в рейтинге самых дорогих мировых брендов от консалтингового агентства Interbrand: стоимость марки Jack Daniel's оценивалась в $7,2 млрд. По данным ежегодного рейтинга британского отраслевого издания Spirit Business, в 2022 году бренд Jack Daniel's входит в десятку самых дорогостоящих алкогольных брендов: в рейтинге бренд стоимостью $2,93 млрд занимает девятое место.

Jack Daniel's — флагманский продукт производителя спиртных напитков Brown-Forman. В марте 2022 года на фоне специальной военной операции компания приостановила коммерческие операции с Россией. После ухода с российского рынка компания зафиксировала в четвертом квартале финансового года (завершился 30 апреля) убыток в размере $52 млн от обесценивания торговой марки водки Finlandia, для которой Россия была ключевым рынком сбыта.

Читайте на РБК Pro
Кризис среднего возраста: зачем он нужен и как его пережить
Четыре способа снизить коррупцию в компании
«Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Осталось три месяца: страны, где скоро откроется прием документов в вузы

Среди доводов Jack Daniel's Properties указано сходство словесных элементов двух торговых знаков. Компания утверждает со ссылкой на опрос россиян, что большинство потребителей (88,5%) ассоциируют товарный знак Jack именно с брендом Jack Daniel's (в публично доступных документах не указано, кем проводился этот опрос). Этот же опрос, по данным компании, показал, что 85,9% респондентов считают, что товарный знак Мax&Jack's ассоциируется с товарным знаком Jack, а значит, потребитель может быть введен в заблуждение, убеждены в Jack Daniel's Properties. При этом компонент Jack является самостоятельным зарегистрированным товарным знаком американской компании и «доминирующим элементом, вокруг которого выстроена вся серия знаков».

Владелец бренда Max&Jack's («Премьер Бевереджис Пи.Би.» один из акционеров МПК), который с весны 2021 года производит алкогольные лимонады под этой маркой, в своих доводах, приведенных в материалах Роспатента, указал, что имеет свой собственный широкий портфель брендов и не претендует на сравнение с напитками Jack Daniel's Properties. Кроме того, американский производитель специализируется исключительно на производстве крепкого алкоголя, в то время как специализация правообладателя спорного бренда — пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, а производством крепкого алкоголя он не занимается.

Результаты опроса, на который ссылается Jack Daniel's Properties, вызывают сомнения, так как более половины вопросов относятся к бренду Jack Daniel's и становятся «подготовительными», наводя респондентов на результат, который ожидает заказчик, полагают в «Премьер Бевереджис Пи.Би.». Компания, в свою очередь, попросила ВЦИОМ провести исследование, которое показало, что 81% опрошенных склоняются к тому, что бренды Max&Jack's и Jack Daniel's — это напитки разных производителей. Кроме того, в июле 2022 года правообладатель спорного бренда сократил перечень товаров в отношении которых охраняется Max&Jack's, исключив из него крепкие напитки.

Владелец Мах&Jack's напомнил и о том, что производитель и импортер Jack Daniel's — компания Brown-Forman — объявил об уходе с российского рынка, а значит, и ее товары вскоре пропадут с прилавков российских магазинов, поэтому принципиальная возможность смешения товаров, маркированных товарными знаками со словом Jack отсутствует.

Коллегия Роспатента сочла, что товарные знаки несут совершенно различную смысловую нагрузку, имеют разительное графическое отличие, и признала их «несходными по фонетическому, графическому, визуальному критериям». Также в документе отмечается, что в опросе, проведенном владельцем товарного знака Jack Daniel's, был недостаточно строгий отбор респондентов, постановка и порядок вопросов также обратили на себя внимание специалистов Роспатента.

Судебные перспективы

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что с точки зрения закона перспективы у спора по иску Jack Daniel's Properties Inc. есть.

«Решение Роспатента, отказавшего в удовлетворении возражения, выглядит достаточно спорно, — считает юрист. — Интересно, что Роспатент согласился с тем, что обозначение Jack имеет правовую охрану, равно как согласился с тем, что в товарном знаке Мах&Jack's присутствует сходный элемент, однако отказался считать товарные знаки сходными до степени смешения в силу того, что элемент Jack's поставлен в конец обозначения, тогда как обычно для создания мнимой связи у потребителя с чужим товарным знаком производители обычно ставят такой элемент в начало». Федюкин считает это достаточно слабым доводом, с учетом того, что само спорное обозначение состоит всего лишь из трех элементов, включая знак-союз &, самостоятельно не несущий смысловой нагрузки. Кроме того, Роспатент признал и факт регистрации товарных знаков Мах&Jack's и Jack's в группе товаров одного класса («алкогольные напитки») — это одно из необходимых условий для доказывания факта нарушения в случае использования товарных знаков, схожих до степени смешения. «Роспатент апеллирует к достаточно спорным результатам исследования ВЦИОМа, согласно которому подавляющее большинство респондентов не увидели сходства в продукции двух правообладателей», — отмечает юрист. Он считает, что если истец в рамках судебного спора сможет добиться проведения новой независимой экспертизы, его шансы на защиту интересов будут достаточно высокими.

Но в то же время Федюкин замечает, что на исход усилий по защите бренда может негативно повлиять решение компании приостановить работу на российском рынке. В качестве примера он привел практику The Coca-Cola Company, которая пыталась запретить компании «Черноголовка» использовать товарный знак «Фантола». «Вроде бы все указывало на то, что товарный знак сочтут схожим до степени смешения, но спор завершился иначе, чем предсказывали», — напоминает Федюкин. Производителю Coca-Cola пока удалось добиться только нового рассмотрения палаты по патентным спорам возражения компании по охране товарного знака.

Авторы
Теги
Анна Левинская
Jack Daniel’s Торговые марки МПК суд по интеллектуальным правам
Материалы по теме
Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год
Бизнес
Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию
Экономика
Beluga продала международные права на бренд водки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter