Владельцы Jack Daniel's и «Жигулей» поспорили из-за бренда алколимонада

Структура Brown-Forman пытается отменить правовую охрану бренда слабоалкогольных напитков Московской пивоваренной компании, настаивая, что он схож с ее маркой виски Jack Daniel's. Сама Brown-Forman в марте ушла из России

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Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia, джин Fords Jin) пытается добиться отмены правовой охраны товарного знака Max&Jack's кипрской «Премьер Бевереджис Пи.Би.». Алкогольные лимонады под этим брендом по исключительной лицензии производит Московская пивоваренная компания (МПК, марки пива «Жигули», «Хамовники»).

В ноябре 2022 года дочернее предприятие — владелец интеллектуальной собственности Brown Forman — Jack Daniel's Properties — обратилось в российский Суд по интеллектуальным правам, следует из картотеки системы «Электронное правосудие». Компания хочет добиться признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12 августа, отказавшей в удовлетворении возражения Jack Daniel's Properties против предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному еще в декабре 2018 года. До 9 декабря 2022-го исковое заявление американского производителя крепких напитков оставлено без движения до устранения нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса.

В МПК не комментируют иск владельца Jack Daniel's, в Brown-Forman не ответили на запрос РБК.

Борьба за «дядю Джека»

Из документов коллегии Роспатента следует, что Jack Daniel's Properties считает регистрацию товарного знака Max&Jack's неправомерной. Один из основных аргументов — в том, что товарный знак конкурента до степени смешения схож с торговым знаком теннессийского бренда виски со 150-летней историей Jack Daniel's. «Правопредшественники правообладателя и его лицензиаты длительное время рекламировали и продвигали виски Jack Daniel's и сопутствующие продукты, ссылаясь на «Мистера Джека», «дядю Джека», «джентльмена Джека» или просто «Джека», создавая у потребителей напитков чувство личной близости и дружбы с «Джеком» — человеком, создавшим бренд и сам продукт», — указал в документах владелец Jack Daniel's. В компании считают, что общественность идентифицирует и называет виски «только по имени «Джек». Так, к примеру, в барах или ресторанах потребители заказывают «Джек с Coca-Cola», имея в виду виски Jack Daniel's, смешанный с Coca-Cola, или «Джек и имбирь» (виски Jack Daniel's с имбирным элем).

Чем известен Jack Daniel's Бренд американского бурбона носит имя своего основателя Джека Дэниэла. В 2022 году марка занимает 85-е место в рейтинге самых дорогих мировых брендов от консалтингового агентства Interbrand: стоимость марки Jack Daniel's оценивалась в $7,2 млрд. По данным ежегодного рейтинга британского отраслевого издания Spirit Business, в 2022 году бренд Jack Daniel's входит в десятку самых дорогостоящих алкогольных брендов: в рейтинге бренд стоимостью $2,93 млрд занимает девятое место. Jack Daniel's — флагманский продукт производителя спиртных напитков Brown-Forman. В марте 2022 года на фоне специальной военной операции компания приостановила коммерческие операции с Россией. После ухода с российского рынка компания зафиксировала в четвертом квартале финансового года (завершился 30 апреля) убыток в размере $52 млн от обесценивания торговой марки водки Finlandia, для которой Россия была ключевым рынком сбыта.

Среди доводов Jack Daniel's Properties указано сходство словесных элементов двух торговых знаков. Компания утверждает со ссылкой на опрос россиян, что большинство потребителей (88,5%) ассоциируют товарный знак Jack именно с брендом Jack Daniel's (в публично доступных документах не указано, кем проводился этот опрос). Этот же опрос, по данным компании, показал, что 85,9% респондентов считают, что товарный знак Мax&Jack's ассоциируется с товарным знаком Jack, а значит, потребитель может быть введен в заблуждение, убеждены в Jack Daniel's Properties. При этом компонент Jack является самостоятельным зарегистрированным товарным знаком американской компании и «доминирующим элементом, вокруг которого выстроена вся серия знаков».

Владелец бренда Max&Jack's («Премьер Бевереджис Пи.Би.» один из акционеров МПК), который с весны 2021 года производит алкогольные лимонады под этой маркой, в своих доводах, приведенных в материалах Роспатента, указал, что имеет свой собственный широкий портфель брендов и не претендует на сравнение с напитками Jack Daniel's Properties. Кроме того, американский производитель специализируется исключительно на производстве крепкого алкоголя, в то время как специализация правообладателя спорного бренда — пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, а производством крепкого алкоголя он не занимается.

Результаты опроса, на который ссылается Jack Daniel's Properties, вызывают сомнения, так как более половины вопросов относятся к бренду Jack Daniel's и становятся «подготовительными», наводя респондентов на результат, который ожидает заказчик, полагают в «Премьер Бевереджис Пи.Би.». Компания, в свою очередь, попросила ВЦИОМ провести исследование, которое показало, что 81% опрошенных склоняются к тому, что бренды Max&Jack's и Jack Daniel's — это напитки разных производителей. Кроме того, в июле 2022 года правообладатель спорного бренда сократил перечень товаров в отношении которых охраняется Max&Jack's, исключив из него крепкие напитки.

Владелец Мах&Jack's напомнил и о том, что производитель и импортер Jack Daniel's — компания Brown-Forman — объявил об уходе с российского рынка, а значит, и ее товары вскоре пропадут с прилавков российских магазинов, поэтому принципиальная возможность смешения товаров, маркированных товарными знаками со словом Jack отсутствует.

Коллегия Роспатента сочла, что товарные знаки несут совершенно различную смысловую нагрузку, имеют разительное графическое отличие, и признала их «несходными по фонетическому, графическому, визуальному критериям». Также в документе отмечается, что в опросе, проведенном владельцем товарного знака Jack Daniel's, был недостаточно строгий отбор респондентов, постановка и порядок вопросов также обратили на себя внимание специалистов Роспатента.

Судебные перспективы

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что с точки зрения закона перспективы у спора по иску Jack Daniel's Properties Inc. есть.

«Решение Роспатента, отказавшего в удовлетворении возражения, выглядит достаточно спорно, — считает юрист. — Интересно, что Роспатент согласился с тем, что обозначение Jack имеет правовую охрану, равно как согласился с тем, что в товарном знаке Мах&Jack's присутствует сходный элемент, однако отказался считать товарные знаки сходными до степени смешения в силу того, что элемент Jack's поставлен в конец обозначения, тогда как обычно для создания мнимой связи у потребителя с чужим товарным знаком производители обычно ставят такой элемент в начало». Федюкин считает это достаточно слабым доводом, с учетом того, что само спорное обозначение состоит всего лишь из трех элементов, включая знак-союз &, самостоятельно не несущий смысловой нагрузки. Кроме того, Роспатент признал и факт регистрации товарных знаков Мах&Jack's и Jack's в группе товаров одного класса («алкогольные напитки») — это одно из необходимых условий для доказывания факта нарушения в случае использования товарных знаков, схожих до степени смешения. «Роспатент апеллирует к достаточно спорным результатам исследования ВЦИОМа, согласно которому подавляющее большинство респондентов не увидели сходства в продукции двух правообладателей», — отмечает юрист. Он считает, что если истец в рамках судебного спора сможет добиться проведения новой независимой экспертизы, его шансы на защиту интересов будут достаточно высокими.

Но в то же время Федюкин замечает, что на исход усилий по защите бренда может негативно повлиять решение компании приостановить работу на российском рынке. В качестве примера он привел практику The Coca-Cola Company, которая пыталась запретить компании «Черноголовка» использовать товарный знак «Фантола». «Вроде бы все указывало на то, что товарный знак сочтут схожим до степени смешения, но спор завершился иначе, чем предсказывали», — напоминает Федюкин. Производителю Coca-Cola пока удалось добиться только нового рассмотрения палаты по патентным спорам возражения компании по охране товарного знака.