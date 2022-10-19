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Beluga продала международные права на бренд водки
Beluga Group продала права на бренд водки за рубежом, сохранив право выпуска в России
Beluga Group продала международные права на бренд водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. Сумма сделки составит не менее $75 млн, сообщается в пресс-релизе, покупатель не называется.
Решение в Beluga объяснили геополитической ситуацией: санкции усложнили экспорт российского алкоголя, многие иностранные дистрибьюторы отказались продлевать партнерство с российской маркой после начала спецоперации на Украине.
«В современных реалиях дальнейшая эффективная работа экспортного подразделения компании по поставкам российской водки на глобальные рынки стала невозможна», — заявили в компании.
Бренд останется в продуктовом портфеле компании и на российском рынке.
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