В «Черноголовке» уточнили решение суда по охране знака Fantola
Решение суда по интеллектуальной собственности о недействительной защите товарного знака Fantola касается только его написания на кириллице, остальные регистрационные документы остаются под охраной Роспатента, заявили РБК в пресс-службе компании — владельце бренда «Напитки из Черноголовки».
Накануне РБК писал, что суд по требованию The Coca-Cola Company признал охрану Fantola недействительной. Американская компания сочла товарный знак похожим «до степени смешения» на принадлежащий ей знак Fanta, охраняемый с 1966 года, и обратилась в суд после отрицательного решения Роспатента.
В российской компании указали, что суд поручил Палате по патентным спорам повторно рассмотреть претензии Coca-Cola. Ведомство в январе уже рассматривало заявление американской компании и подтвердило соответствие регистрации товарного знака российскому законодательству.
«Решение суда [11 октября] касается исключительно словесного написания «фантола» на кириллице. Никаких других решений, кроме озвученного выше, суд не принимал. Все выданные регистрационные свидетельства действуют и обеспечиваются защитой Роспатента в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе российской компании.
«Напитки из Черноголовки» производят под брендом Fantola напитки с семью разными вкусами.
Компания Coca-Cola в начале марта объявила о приостановке работы в России из-за боевых действий на Украине. В том же месяце российские заводы, которые принадлежали Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), перестали получать сироп, необходимый для производства газировки.
В июне в компании сообщили, что после использования складских запасов сырья Coca-Cola HBC перестанет производить напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite в стране, а компания будет переименована в Multon Partners и продолжит выпускать продукцию местных брендов — соки «Добрый», «Моя семья» и Rich. В августе основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал о ребрендинге напитка Coca-Cola, теперь он будет называться «Добрый кола».