Reuters узнал о недовольстве Индии из-за оплаты российской нефти в юанях

Правительство Индии недовольно решением компаний оплачивать поставки российской нефти в юанях, пишет Reuters. Раньше Москва и Нью-Дели пытались проводить платежи в рупиях, но отказались от них из-за торгового дисбаланса

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Индийское правительство недовольно разрешением, которое есть у контролируемых государством компаний, — использовать китайские юани в расчетах за поставки российской нефти, сообщили два чиновника Минфина Индии Reuters.

Это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива, пишет агентство, ссылаясь на комментарии представителей нефтеперерабатывающих заводов. В статье отмечается, что неясно, запретило ли правительство Индии расчеты в юанях.

«Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле, правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — сказал представитель Министерства финансов.

По данным Reuters, задержки в оплате пока не привели к срыву поставок, а контролируемые государством индийские нефтеперерабатывающие предприятия ищут альтернативные способы урегулирования. Так, например, трейдерам были готовы оплачивать поставки нефти из России эмиратскими дирхамами, но российская сторона предпочла юани, рассказали агентству источники в нефтеперерабатывающей промышленности.

По словам собеседников Reuters, частные индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают расплачиваться за импорт российской нефти в юанях и других валютах, при этом большая часть закупок оплачивается в дирхамах.

Источники агентства отметили, что расчеты в юанях увеличивают их издержки, поскольку сначала рупии необходимо перевести в гонконгские доллары, а затем в юани, что обходится на 2–3% дороже, чем расчеты в дирхамах.

Кроме того, в Индии существует мнение, что такой механизм расчета приносит выгоду Китаю, с которым у Нью-Дели напряженные отношения после стычки на границе в 2020 году, в результате которой погибли 20 индийских солдат и четверо китайских военнослужащих. В декабре прошлого года военные двух сторон вновь столкнулись на линии фактического контроля (LAC) на оспариваемых приграничных территориях в Южном Тибете.

Долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций Москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы. Reuters в июле сообщил, что индийские НПЗ начали оплачивать поставки российского топлива в юанях.

До этого Москва и Нью-Дели приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии из-за торгового дисбаланса — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию.

Поставки российской нефти в Индию в июне достигли нового рекорда: они составили 2,2 млн барр. в день, подсчитали в Bloomberg. Это около половины всего нефтяного импорта Индии. Годом ранее доля российской нефти в Индии составляла 16,5%.