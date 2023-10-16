 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о недовольстве Индии из-за оплаты российской нефти в юанях

Reuters: Индия задерживает оплату российской нефти из-за недовольства юанями
Сюжет
Война санкций
Правительство Индии недовольно решением компаний оплачивать поставки российской нефти в юанях, пишет Reuters. Раньше Москва и Нью-Дели пытались проводить платежи в рупиях, но отказались от них из-за торгового дисбаланса
BRENT BRENT $90,27 +0,7%
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Индийское правительство недовольно разрешением, которое есть у контролируемых государством компаний, —  использовать китайские юани в расчетах за поставки российской нефти, сообщили два чиновника Минфина Индии Reuters.

Это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива, пишет агентство, ссылаясь на комментарии представителей нефтеперерабатывающих заводов. В статье отмечается, что неясно, запретило ли правительство Индии расчеты в юанях.

«Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле, правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — сказал представитель Министерства финансов.

По данным Reuters, задержки в оплате пока не привели к срыву поставок, а контролируемые государством индийские нефтеперерабатывающие предприятия ищут альтернативные способы урегулирования. Так, например, трейдерам были готовы оплачивать поставки нефти из России эмиратскими дирхамами, но российская сторона предпочла юани, рассказали агентству источники в нефтеперерабатывающей промышленности.

По словам собеседников Reuters, частные индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают расплачиваться за импорт российской нефти в юанях и других валютах, при этом большая часть закупок оплачивается в дирхамах.

Источники агентства отметили, что расчеты в юанях увеличивают их издержки, поскольку сначала рупии необходимо перевести в гонконгские доллары, а затем в юани, что обходится на 2–3% дороже, чем расчеты в дирхамах. 

Читайте на РБК Pro
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Карьерный путь без выгорания: как лидеру не терять равновесие

Кроме того, в Индии существует мнение, что такой механизм расчета приносит выгоду Китаю, с которым у Нью-Дели напряженные отношения после стычки на границе в 2020 году, в результате которой погибли 20 индийских солдат и четверо китайских военнослужащих. В декабре прошлого года военные двух сторон вновь столкнулись на линии фактического контроля (LAC) на оспариваемых приграничных территориях в Южном Тибете.

Долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций Москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы. Reuters в июле сообщил, что индийские НПЗ начали оплачивать поставки российского топлива в юанях.

До этого Москва и Нью-Дели приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии из-за торгового дисбаланса — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию.

Поставки российской нефти в Индию в июне достигли нового рекорда: они составили 2,2 млн барр. в день, подсчитали в Bloomberg. Это около половины всего нефтяного импорта Индии. Годом ранее доля российской нефти в Индии составляла 16,5%.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия нефть рупия юань
Материалы по теме
ВТБ запустит переводы в рупиях в Индию
Финансы
Глава МИД Индии назвал Дели и Вашингтон «оптимальными» партнерами
Политика
Костин рассказал о решении проблемы «зависших» в Индии рупий
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Почему мы видим сны и как ими можно управлять Pro, 16:59
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 16:54
ПСБ запустил льготную ипотеку для военных в новых регионах Пресс-релиз, 16:52
В Испании нашли тело пропавшего 18-летнего футболиста «Кордовы» Спорт, 16:52
Сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 72% Крипто, 16:48
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 16:46
ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций Инвестиции, 16:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как проводить онлайны эффективно и безопасно для ментального здоровья РБК и SberJazz, 16:41
Лайнер Astoria Grande не будет заходить в Израиль Пресс-релиз, 16:40
Новак предсказал использование дров и угля в мире через 50 лет Бизнес, 16:39
Reuters узнал о недовольстве Индии из-за оплаты российской нефти в юанях Бизнес, 16:27
Почему многие хорошие идеи приходят во сне. И как придумывать их наяву Pro, 16:25
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:20
Касаткина фразой «просто не могу» пожаловалась на усталость от тенниса Спорт, 16:15