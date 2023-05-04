Reuters узнал об отказе России и Индии от механизма расчетов в рупиях

Такой механизм оказался невыгоден для России из-за торгового дисбаланса и невозможности полностью конвертировать рупии, пишет агентство. Сейчас стороны ищут альтернативы, а торговля продолжается в основном в долларах

Фото: Prabhat Kumar Verma / Global Look Press

Индия и Россия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщил Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников и источник, непосредственно осведомленный о процессе.

Один из собеседников агентства в правительстве Индии объяснил, что Москва не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий — не полностью конвертируемой валюты, — что, вероятно, произойдет из-за дисбаланса в торговле в пользу России. По данным другого источника Reuters, российской стороне хотелось бы получать оплату в юанях или других валютах.

Третий собеседник агентства сказал: «Мы больше не хотим добиваться решения по рупиям. Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло». Теперь страны ищут альтернативные варианты, их подробности источники агентства не раскрыли.

Как отмечает агентство, задержка в разработке механизма повлияет в первую очередь на индийских импортеров нефти и угля из России: они рассчитывали на создание постоянной схемы расчетов в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию.

Сейчас расчеты в торговле между двумя странами в основном ведутся в долларах, часть — в дирхамах. «Третьи страны тоже задействованы», — рассказал один из чиновников, с которыми пообщался Reuters. В числе таких третьих стран он назвал Китай.

РБК направил запрос в Банк России и Минфин.

После начала российской военной операции на Украине и введенных в ответ западных санкций индийский импорт из России к 5 апреля вырос до $51 млрд (за аналогичный период в предыдущем году этот объем составил $10,6 млрд), пишет Reuters. Значительную часть суммы составляет импорт нефти.

Страны начали работать над механизмом расчетов в рупиях в прошлом году. В конце декабря гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что Индия может начать такие платежи с Россией до конца года. Нескольким российским банкам, включая Сбербанк и ВТБ, Резервный банк Индии разрешил открыть счета для расчетов в рупиях.