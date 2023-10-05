Россия стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию
Россия в 2023 году обогнала Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию, пишет Reuters.
Нафта, или лигроин, — горючая смесь жидких углеводородов, которую получают в том числе при прямой перегонке нефти. В прошлом использовалось как моторное масло для тракторов, а сейчас в основном как сырье для нефтехимической промышленности.
ОАЭ долгое время были основным поставщиком нафты в Индию — сырья, которое используется в том числе для производства пластмассы и полиэфирного волокна, отмечает агентство. В России нафту Индия закупала мало из-за высоких логистических затрат.
При этом в 2023 году скидки на российские поставки, а также высокая стоимость природного газа, альтернативы нафте для нефтехимических производителей, привели к росту импорта из России.
По данным компании Vortexa, в январе—сентябре Индия закупила 2,1 млн тонн нафты, из которых 37%, или 770 тыс. тонн, были российского происхождения (для сравнения: за весь 2022-й объем импорта российской нафты составил 154 тыс. тонн).
В то же время поставки нафты в Индию из ОАЭ в тот же период сократились до 686 тыс. тонн после почти 700 тыс. годом ранее.
Другие данные приводит LSEG. Из них следует, что импорт российской нафты Индией в январе—сентябре составил 750 тыс. тонн, а объем поставок из ОАЭ в тот же период оценен в 670 тыс. тонн.
Несмотря на всплеск закупок, Индия занимает лишь седьмое место среди импортеров российской нафты. Большую часть этого российского сырья в Индии закупает Reliance Industries, холдинг, который среди прочего является оператором крупнейшего в мире, по данным Kpler и LSEG, нефтеперерабатывающего комплекса, отмечает агентство.
Нефтехимический холдинг HMEL покупает российскую нафту вместо газа для своей крекинговой установки (предназначена для высокотемпературной переработки нефти) на севере страны, рассказал источник Reuters в компании.
«Она (российская нафта) определенно дешевле, чем в ОАЭ, и, следовательно, покупать у них имеет экономический смысл», — сказал собеседник агентства.
Аналитики и трейдеры считают, что импорт нафты в Индию, как ожидается, будет расти по мере ввода в эксплуатацию новых нефтехимических проектов и планового техобслуживания НПЗ, что приведет к увеличению спроса на смеси с бензином, отмечает в материале. По прогнозам, к 2040 году Индия утроит потребление нефтехимической продукции до 80 млн тонн в год.