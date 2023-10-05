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Россия стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию

Reuters: Россия в январе—сентябре обогнала ОАЭ по поставам нафты в Индию
Основным поставщиком нафты в Индию долгие годы были ОАЭ. В январе—сентябре Россия экспортировала туда 770 тыс. тонн этого сырья, а Эмираты — 686 тыс. тонн, указывает Reuters
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия в 2023 году обогнала Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и стала крупнейшим поставщиком нафты в Индию, пишет Reuters.

Нафта, или лигроин, — горючая смесь жидких углеводородов, которую получают в том числе при прямой перегонке нефти. В прошлом использовалось как моторное масло для тракторов, а сейчас в основном как сырье для нефтехимической промышленности.

ОАЭ долгое время были основным поставщиком нафты в Индию — сырья, которое используется в том числе для производства пластмассы и полиэфирного волокна, отмечает агентство. В России нафту Индия закупала мало из-за высоких логистических затрат.

При этом в 2023 году скидки на российские поставки, а также высокая стоимость природного газа, альтернативы нафте для нефтехимических производителей, привели к росту импорта из России.

По данным компании Vortexa, в январе—сентябре Индия закупила 2,1 млн тонн нафты, из которых 37%, или 770 тыс. тонн, были российского происхождения (для сравнения: за весь 2022-й объем импорта российской нафты составил 154 тыс. тонн).

В то же время поставки нафты в Индию из ОАЭ в тот же период сократились до 686 тыс. тонн после почти 700 тыс. годом ранее.

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Другие данные приводит LSEG. Из них следует, что импорт российской нафты Индией в январе—сентябре составил 750 тыс. тонн, а объем поставок из ОАЭ в тот же период оценен в 670 тыс. тонн.

Несмотря на всплеск закупок, Индия занимает лишь седьмое место среди импортеров российской нафты. Большую часть этого российского сырья в Индии закупает Reliance Industries, холдинг, который среди прочего является оператором крупнейшего в мире, по данным Kpler и LSEG, нефтеперерабатывающего комплекса, отмечает агентство.

Нефтехимический холдинг HMEL покупает российскую нафту вместо газа для своей крекинговой установки (предназначена для высокотемпературной переработки нефти) на севере страны, рассказал источник Reuters в компании.

«Она (российская нафта) определенно дешевле, чем в ОАЭ, и, следовательно, покупать у них имеет экономический смысл», — сказал собеседник агентства.

Аналитики и трейдеры считают, что импорт нафты в Индию, как ожидается, будет расти по мере ввода в эксплуатацию новых нефтехимических проектов и планового техобслуживания НПЗ, что приведет к увеличению спроса на смеси с бензином, отмечает в материале. По прогнозам, к 2040 году Индия утроит потребление нефтехимической продукции до 80 млн тонн в год.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Индия ОАЭ нефть нефтехимия НПЗ
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