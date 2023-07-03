Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из России в юанях

Поставки российской нефти в Индию растут с начала российской спецоперации, в июне они достигли нового рекорда — 2,2 млн барр. в день. По данным Reuters, из-за западных санкций Москва и Дели начали рассчитываться в юанях

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях, сообщили осведомленные источники Reuters.

Агентство напоминает, что долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций Москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы и юани.

«Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят [России] в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах», — сказал источник Reuters в индийском правительстве.

Еще три источника агентства уточнили, что первой индийской нефтеперерабатывающей компанией, которая начала платить за импорт нефти в юанях, стала крупнейшая в стране Indian Oil Corporation Ltd (IOC). По их словам, аналогичной схемой также пользуются два из трех частных индийских НПЗ.

Ни один из этих НПЗ — Reliance Industries Ltd, Nayara Energy и HPCL-Mittal Energy Ltd — не ответил на запросы Reuters.

Поставки российской нефти в Индию в июне достигли нового рекорда: в прошлом месяце они составили 2,2 млн барр. в день, подсчитали в Bloomberg. Это более половины всего нефтяного импорта Индии. Для сравнения: годом ранее доля российской нефти в Индии составляла 16,5%. Reuters ранее писал, что Москва и Дели приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии из-за торгового дисбаланса — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию.

По данным аналитиков Bloomberg, в течение последних двух месяцев крупнейшим покупателем российской нефти была индийская государственная компания Indian Oil Corp., за ней следует Reliance Industries Ltd.

Тем не менее, как отмечает агентство, в следующем месяце поставки в Индию могут сократиться. По данным Bloomberg, не все нефтеперерабатывающие заводы Индии готовы наращивать закупки в России: некоторые не проектировались для переработки нефти с высоким содержанием серы, как у Urals, они были ориентированы на более легкую нефть с Ближнего Востока. Дальнейшее увеличение закупок из России означало бы производство большего количества мазута, который реализуется дешевле других нефтепродуктов, или дорогостоящую реконструкцию заводов.

Россия на фоне западных санкций перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, сообщал в конце апреля вице-премьер Александр Новак. По его словам, экспорт в Индию в прошлом году вырос в 19 раз.

Индия не присоединилась к западным ограничениям, но банки страны рекомендовали местным НПЗ не покупать российскую нефть дороже потолка цен в $60 за баррель, введенного Евросоюзом, G7 и Австралией. Они предупредили, что не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.