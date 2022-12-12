Военные Индии и Китая столкнулись на оспариваемой приграничной территории

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Столкновение между военными Индии и Китая произошло вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) в округе Таванг за западе индийского штата Аруначал-Прадеш, пишет India Today.

Столкновение произошло 9 декабря, указывает агентство ANI. По данным источников, несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. И индийские, и китайские силы после этого были отведены.

LAC является условной демаркационной линией на приграничной территориях, оспариваемых Индией и Китаем в Южном Тибете. В частности, индийские претензии касаются региона Аксайчин, которая является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели.

Причины спора уходят корнями в начало ХХ века, когда после объявления Тибетом независимости его граница с Британской Индией была отодвинута в пользу последней. Пекин это решение не признал и после того, как в 1951 году взял Тибет под контроль, начал выражать территориальные претензии Нью-Дели.

Первый вооруженный конфликт в приграничной зоне возник в 1962 году, активные боевые действия продолжались около месяца, после чего было заключено перемирие. Несмотря на решение сторон о «заморозке» конфликта, в последние десятилетие ситуация на линии фактического контроля несколько раз обострялась. Один из последних таких случаев произошел в июне 2020 года. Тогда в результате столкновений на границе погибли 20 индийских военных. Нью-Дели сообщал и о потерях с китайской стороны, не уточняя цифры. Причиной инцидента индийские власти называли нарушение Китаем статус-кво.