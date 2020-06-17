В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих. Об этом сообщает агентство ANI cо ссылкой на военных и газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на так называемой Линии фактического контроля — демаркационной линии между Индией и КНР, являющейся фактической границей двух стран.

Индийские власти заявили, что китайская сторона также понесла потери, но не назвали конкретных цифр. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Анураг Шривастава заявлял, что конфликт произошел по вине КНР, которая нарушила статус-кво относительно Линии фактического контроля.

Позже в Нью-Дели уточнили, что китайские войска возвели на индийской стороне наблюдательный пункт. Войска Индии его демонтировали. Отмечается, что в ходе столкновений не применялось огнестрельное оружие — солдаты дрались камнями, палками, обменивались ударами дубинками с гвоздями. Бой пролдолжался около шести часов.