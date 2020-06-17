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Политика ,  
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В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих. Об этом сообщает агентство ANI cо ссылкой на военных и газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на так называемой Линии фактического контроля — демаркационной линии между Индией и КНР, являющейся фактической границей двух стран. 

Индийские власти заявили, что китайская сторона также понесла потери, но не назвали конкретных цифр. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Анураг Шривастава заявлял, что конфликт произошел по вине КНР, которая нарушила статус-кво относительно Линии фактического контроля.

Позже в Нью-Дели уточнили, что китайские войска возвели на индийской стороне наблюдательный пункт. Войска Индии его демонтировали. Отмечается, что в ходе столкновений не применялось огнестрельное оружие — солдаты дрались камнями, палками, обменивались ударами дубинками с гвоздями. Бой пролдолжался около шести часов.

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Китай обвиняет в Индию в провокации. Как сообщает South China Morning Post, представитель военного ведомства КНР Шуйли Чжан заявил, что индийские военные незаконно пересекли границу.

«Они преднамеренно спровоцировали нападения, которые затем привели к интенсивным боям между обеими сторонами, жертвам и смертям», — сказал Чжан. Китайские власти также подтвердили потери со своей стороны. Global Times пишет, что Пекин перебросил в зону конфликта несколько тысяч солдат, а также бронетехнику, включая танки и гаубицы.

Сейчас обе страны отвели войска от точки соприкосновения. Hindustan Times отмечает, что это были первые потери Индии от действий китайских солдат с 1975 года.

Общепризнанной границы между Индией и Китаем в этом районе нет. Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Теги: Индия, Китай, граница
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