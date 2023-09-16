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«Делимобиль» предупредил о рисках для бизнеса из-за сбоев с геолокацией

«Делимобиль» предупредил о рисках для бизнеса из-за сбоев с геолокацией
Риски, связанные с нарушением работы геолокации и связи, выросли в этом году, отмечает «Делимобиль». Москвичи несколько раз жаловались на перебои в определении геопозиции после майской атаки беспилотников
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Оператор каршеринга «Делимобиль» отнес к региональным рискам перебои в определении геопозиции и связи. Об этом говорится в финансовом отчете ООО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») за первое полугодие 2023 года.

Риски, связанные с нарушением работы геолокации и связи, выросли в 2023 году, отмечается в документе. Для их смягчения компания приняла ряд мер, например, в приложение внедрили возможность найти и забронировать машину по номеру, если ее геолокация отражается некорректно. Также «Делимобиль» доработал механизмы геолокации, чтобы повысить точность отображения машин на карте.

На работу навигации в Москве весной этого года жаловались, например, пользователи сервисов такси, каршеринга и доставки. «Яндекс» связывал ошибки в определении геопозиции на цифровых картах со сбоями GPS. Представитель компании отмечал, что сбои с GPS влияют вообще на все сервисы — от навигационных приложений до фитнес-браслетов, но не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. В «Яндекс.Такси» рассказывали, что на фоне сбоя GPS корректируют координаты по внутренним алгоритмам, собственные меры принял и «Ситимобил».

Телеграм-канал Mash, писал, что утром 30 мая в Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, чтобы помешать беспилотникам, которые используют GPS для наведения на цель. В этот день столица подверглась атаке восьми дронов. Пять из них сбили, еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны. Пострадали три жилых дома на юго-западе столицы.

Первая атака дронов на Москву произошла в ночь на 3 мая, когда два беспилотника пытались нанести удары по Кремлю. В Кремле сообщили, что летательные аппараты были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В июле-августе атаки беспилотников на Московский регион участились, с начала сентября было предпринято не менее трех таких попыток. Глушение сигнала GPS сказалось на полетах малой авиации, отмечали в Федерации авиации общего назначения России.

Пользователи жаловались на сбои в работе карт в Москве и раньше, например, в октябре 2022 года. Один из собеседников РБК предположил, что неполадки связаны с тем, что «Лаборатория Касперского» тестирует систему против дронов. Руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров связь проблем с работой их системы отрицал. Еще один собеседник напомнил, что ранее власти уже использовали «глушилки» GPS в районе Кремля в антитеррористических или оборонных целях, «из-за этого, находясь на Красной площади, навигаторы могли определять свое местоположение как аэропорт Шереметьево».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Делимобиль» геолокация GPS каршеринг Такси
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