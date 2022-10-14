Пользователи сообщили о проблемах в работе GPS в Москве

Ряд пользователей сервисов, основанных на технологии GPS, столкнулись с ошибками в их работе в Москве. Эксперты назвали проблему локальной и предположили, что она может быть связана с работой систем против дронов и других

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В среду, 12 октября, в столице наблюдались проблемы в работе GPS, рассказали РБК несколько пользователей и подтвердили представители нескольких компаний, использующих технологию для работы. В частности, представитель московского таксопарка «Элитплюс» сообщил РБК, что на протяжении короткого промежутка времени наблюдался сбой в работе GPS-систем, и на это жаловались водители. Также он отметил, что сбой в течение 20 минут наблюдался в системе диспетчерских логистических парков: водители не могли зайти в личный кабинет, не отображался уровень активности, система выдавала ошибку, но на момент запроса проблема уже была решена.

С чем могут быть связаны проблемы

Собеседники РБК выдвинули несколько версий, с чем могут быть связаны проблемы в работе GPS.

По словам одного из них, неполадки вызваны тем, что «Лаборатория Касперского» тестирует систему против дронов. По его словам, у компании установлено несколько станций в столице, в том числе в центре города, каждая из которых покрывает зону радиусом 1 км. «При тестировании этих станций навигаторы периодически сходят с ума», — указал он.

Еще один собеседник напомнил, что ранее власти уже использовали «глушилки» GPS в районе Кремля в антитеррористических или оборонных целях. «Из-за этого находясь на Красной площади навигаторы могли определять свое местоположения как аэропорт «Шереметьево». Это стандартная практика работы систем антидрона — большинство серьезных дронов имеют систему блокировки полетов в зоне аэропортов», — пояснил он.

Руководитель направления Kaspersky Antidrone «Лаборатории Касперского» Владимир Туров опроверг связь проблем с работой их системы: «Подавление GPS — опасная технология, которая не позволяет беспилотнику безопасно вернуться на точку взлета. В нашем решении она не используется». В то же время он отметил, что на рынке есть несколько поставщиков, «бесконтрольно продающих гражданским заказчикам устройства с функцией подавления GPS» и предположил, что причиной сбоя мог стать кто-то из пользователей подобных устройств. Туров сообщил, что компания не заметила каких-либо проблем в работе GPS, но оговорился, что они, в принципе, не занимается мониторингом радиоэфира в диапазоне работы этой технологии.

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Еще один собеседник РБК указал, что 12 октября наблюдались перебои не только в работе GPS, но и у различных интернет-сервисов. Он связал это с DDoS-атаками. По информации «Ведомостей», 11 и 12 октября проходили ремонтные работы на технических средствах противодействия угрозам, которые Роскомнадзор установил на сетях крупнейших операторов связи для ограничения доступа к запрещенным в стране ресурсам. Из-за этих работ абоненты мобильной связи МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), а также пользователи домашнего интернета «Ростелекома» могли открыть заблокированный в России сервис Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией).

Но еще один источник РБК в одном из спутниковых операторов настаивает, что работа сетей связи и навигационных систем напрямую не связаны. По его словам, точность и/или достоверность навигационной информации от американской GPS или российской «ГЛОНАСС» «может быть скомпрометирована разными способами, например, в Москве в отдельных районах работает система принудительного загрубления сигналов от этих навигационных систем».

Представитель «Яндекс Карт» настаивает, что сбои GPS сказываются на всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов, но не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. Последние, по его словам, не декодируют сигнал со спутника, а получают готовую ошибочную координату от устройства — смартфона или планшета.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Андрей Ионин предупреждал, что США имеют возможность вызывать ошибки в работе GPS на территории России. «Они неоднократно демонстрировали, что у GPS есть возможность не отключения, а так называемого спуфинга. Когда спутники пролетают над какой-то определенной территорией — Ближним Востоком, Югославией, они вносят в свои данные поправку, в результате местоположение пользователя «сдвигается» на сотни метров», — говорил он.

Это подтвердил источник РБК на навигационном рынке, но он указал, что в отличие от российской ГЛОНАСС, оператор GPS имеет возможность системно искажать сигнал, но не пользуется такой возможность «последние лет 20». «Если бы США сейчас сделали это, мы увидели ли массовые жалобы пользователей», — отметил он. По его словам, большинство навигационной аппаратуры, к которой в том числе относятся смартфоны и планшеты, используют сигналы двух или даже четырех систем (помимо GPS и ГЛОНАСС, это европейская Galileo и китайская BeiDou), но во многих массовых устройствах используются чипы, спроектированные компаниями из США, которые отдают приоритет GPS, поэтому при некорректной работе этой системы пользователи сталкиваются с ошибками в определении местоположения. «Но есть множество устройств, в которых местоположение завязано только на одну систему, например устройства, подключаемые к государственной информсистеме ЭРА-ГЛОНАСС, настроены только на отечественную систему и продолжат работать корректно даже в случае помех с GPS», — рассказал он. По словам этого собеседника, локальные помехи при определении местоположения могут происходить из-за работы госслужб, отвечающих за чью-то безопасность, из-за отдельных устройств у частных пользователей и многих других факторов.

Представители 2ГИС и АО «ГЛОНАСС» (оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая обеспечивает работу тревожной кнопки в российских автомобилях для реагирования на инциденты), не стали комментировать вопросы о проблемах с GPS.