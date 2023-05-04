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«Яндекс» объяснил сбой в работе GPS-навигации в Москве

«Яндекс»: ошибки в определении геопозиции в Москве могут быть вызваны сбоем GPS
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ошибки в определении геопозиции пользователей на цифровых картах Москвы могут быть связаны со сбоями GPS, сообщил РБК представитель «Яндекса».

Он отметил, что сбои в работе GPS влияют вообще на все сервисы — от навигационных приложений до фитнес-браслетов, но не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. Приложения с определением геопозиции получают уже готовую ошибочную информацию от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую, объяснили в компании.

Ранее Baza сообщила, что в Москве глушат навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца. По данным телеграм-канала, сотрудникам полиции в Москве объявили, что на время подготовки к параду Победы будет активирована смена локации GPS.

Корреспондент «Говорит Москва» утверждает, что уже столкнулся с такой проблемой. По его словам, определение геопозиции в «Яндекс.Навигаторе» было сбито у водителя такси: к примеру, машина находилась на Охотном Ряду, а сервис показывал, что она едет по Тверской улице в районе Бульварного кольца. Водитель сказал, что подобные ошибки наблюдаются внутри всего Третьего транспортного кольца.

Пользователи жаловались на сбои в работе карт в Москве и раньше, например, в октябре 2022 года. Один из собеседников РБК предположил, что неполадки связаны с тем, что «Лаборатория Касперского» тестирует систему против дронов. Руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров связь проблем с работой их системы отрицал.

Еще один собеседник напомнил, что ранее власти уже использовали «глушилки» GPS в районе Кремля в антитеррористических или оборонных целях. «Из-за этого, находясь на Красной площади, навигаторы могли определять свое местоположение как аэропорт Шереметьево», — говорил он.

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«Яндекс.Карты» «Яндекс.Навигатор» GPS сбои навигация беспилотники
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