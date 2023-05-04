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«Ситидрайв» сообщил о сбоях GPS в центре Москвы

В центре Москвы произошел массовый сбой систем навигации и GPS
Пользователи жалуются на многочисленные сбои в работе навигаторов. Проблемы уже признал сервис каршеринга «Ситидрайв», рекомендовавший выбирать маршруты в объезд центра столицы
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Системы навигации GPS работают в центре Москвы со сбоями, сообщил сервис каршеринга «Ситидрайв». Компания рекомендует не использовать каршеринг в центре столицы и строить маршруты в обход центра.

«Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта. Также там сейчас проблемы с GPS — у вас могут возникнуть сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте», — говорится в сообщении компании.

Выбирать альтернативные маршруты компания рекомендует до 9 мая включительно.

О сбоях в работе систем навигации сообщают и пользователи других сервисов, например «Яндекса». Устройства с навигацией некорректно определяют геопозицию, местонахождение устройства может отражаться в Москве-реке или вовсе за пределами города, построение маршрутов в навигаторах затруднено. «Как правило, такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS сказываются вообще на всех сервисах (не только «Яндекса») и устройствах: от навигационных приложений до фитнес-браслетов. С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов», — пояснили РБК в пресс-службе компании.

Сбои в работе систем геопозиционирования и навигации в центре столицы начали массово происходить после произошедшей накануне атаки беспилотников на Кремль. По сообщению пресс-службы президента, в ночь на 3 мая кремлевскую резиденцию президента атаковали два дрона. Никто не пострадал, глава государства в момент атаки находился не в Кремле.

Подобные сбои GPS неоднократно происходили и раньше. Эксперты связывали их источник в том числе с работой систем безопасности и «глушилок». Так, в октябре 2022 года, когда в центре столицы произошел очередной сбой, собеседники РБК в компаниях, использующих технологию GPS для работы, связывали неполадки с тестированием противодроновых систем — их станции установлены в центре столицы, каждая из них покрывает зону радиусом 1 км. «Из-за этого, находясь на Красной площади, навигаторы могли определять свое местоположение как аэропорт Шереметьево. Это стандартная практика работы систем антидрона: большинство серьезных дронов имеют систему блокировки полетов в зоне аэропортов», — объяснял один из собеседников.

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