Борьба с украинскими дронами изменила правила работы малой авиации

Аэродромы Подмосковья стали передавать силовикам планы полетов на фоне массовых сообщений о беспилотниках, а пилоты летают «по елкам» из-за работы глушилок GPS

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Аэродромы Московского региона теперь предоставляют планы полетов не только Росавиации, но и правоохранительным органам, из-за того, что местные жители принимают воздушные суда малой авиации за украинские беспилотники и сообщают экстренным службам, рассказали РБК представители нескольких аэродромов Московской области.

В руководстве аэродромов «Щекино», «Волосово», «Нудоль» и аэроклуба «Паралет» (базируется на одноименном аэродроме) рассказали, что жители окрестных сел часто звонят в экстренные службы, в частности, в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), с сообщениями о якобы летящих к Москве украинских дронах. После этого полиция начинает проверку и запрашивает у аэродромов информацию о том, какие машины в это время были в воздухе. Зачастую «украинский беспилотник» оказывается вылетевшим с аэродрома малым самолетом, парапланом или паралетом, говорят представители аэродромов.

«Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне», — пояснил Виктор Лобковский, директор компании «Вектор Авиа», оператора аэродрома Нудоль.

В итоге Лобковский наладил связь с местным отделением ЕДДС и стал заранее сообщать о вылетах самолетов со своего аэродрома, чтобы диспетчеры могли оперативно самостоятельно проверять, какой именно объект граждане видели в воздухе.

Первая атака дронов на Москву произошла в ночь на 3 мая, когда два беспилотника пытались нанести удары по Кремлю. В Кремле сообщили, что летательные аппараты были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Всего с начала мая Московский регион подвергался атакам беспилотников более 15 раз. Из-за падения сбитых дронов повреждения получали жилые многоквартирные дома, нежилые помещения, также беспилотники несколько раз врезались в башни комплекса «Москва-сити».

О проверках сообщил и Сергей Рябчинский, директор аэродрома «Щекино». По его словам, сотрудники полиции и ФСБ — показывали видео, снятые гражданами, просили опознать самолет: «Показывали [видео], спрашивали: «Ваш?» Я говорю: «Это я сам лечу». Спрашивали, как докажу. Ну что я, не знаю, на чем летаю?».

Начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Козьмин в свою очередь рассказал, что у руководства аэроклуба было совещание с представителями МВД, ФСБ, а также с представителями структур, «которым поручено охранять небо». После него было решено, что аэроклуб будет предоставлять информацию о своих полетах правоохранителям на регулярной основе.

По словам Козьмина, граждане сообщают о якобы виденных ими беспилотниках практически каждый день, когда авиация «Паралета» поднимается в воздух. Полиция сверяется с имеющимися у них планами полетов, в крайнем случае звонит руководству и уточняет, что в этот момент было в воздухе.

Предупреждает полицию о полетах и аэродром «Волосово». «У них очень много звонков от местных жителей, которые проявляют бдительность и начинают их кошмарить. Всем не объяснишь, [что это малая авиация], и поэтому, когда с той стороны информированы, они объясняют [звонящим], что это плановый полет», — рассказали там.

При этом не все аэродромы, с которыми удалось связаться РБК, столкнулись с проверками правоохранителей. Так на аэродромах «Новинки» и «Северка» сказали, что никаких изменений в их работе не произошло.

В альянсе «Аэрохимфлот» отмечают, что осложнений, вызванных «массовым психозом вокруг беспилотников», у членов объединения не возникло. Однако, отмечает глава альянса Клим Галиуллин, любое пилотируемое или беспилотное воздушное судно должно быть в поле зрения. «Это означает безусловную подачу заявок на использование воздушного пространства. Соответствующие органы всегда должны знать, кто и где летит, и жизнь всех граждан России будет спокойнее», — считает он.

РБК направил запрос в Росавиацию.

С ограничениями сталкивается малая авиация из-за дронов

В отличие от остальных аэродромов, «Паралет» столкнулся с дополнительными ограничениями работы. Как рассказал Михаил Козьмин, аэроклубу ограничили зону полетов. «У была зона побольше, сейчас ее чуть урезали. Потому что на нас много тратится ресурса ПВО, когда они отслеживают воздушное пространство», — пояснил он. Кроме того, теперь правоохранители «жестко беспокоятся», если кто-то из членов аэроклуба задерживается и возвращается после наступления темноты, а разбирательство из-за однажды случайно улетевшего дрона членов клуба «дошло до Лубянки», пояснил он.

Президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов обратил внимание на то, что наиболее серьезное влияние на полеты малой авиации в Московском регионе оказало глушение сигнала GPS.

«Если самолет летит на высотах условно 500 метров, то, конечно, пропадает навигация и ты не знаешь, куда лететь. Иногда можно сманеврировать высотой, уйти на нижние высоты, как мы говорим, «по елкам передвигаться», но это тоже небезопасно, — подчеркнул он. — Поэтому сейчас наше авиационное сообщество вырабатывает технические решения, для того, чтобы можно было ориентироваться по вышкам сотовой связи, например, использовать еще какие-то способы, чтобы армия могла выполнять свою задачу, а гражданские — свою».

По данным сервиса GPSJam, который отслеживает проблемы с GPS-сигналом у самолетов, с мая как минимум половина Московской области и Москва были в красной зоне, небольшая часть — в желтой, остальное в зеленой (красным выделяется территория, пролетая над которой более 10% самолетов за сутки сообщили о сбоях в работе навигационного оборудования, желтым — от 2 до 10%, зеленым — менее 2%; данные агрегируются с сайта ADSBexchange.com, который называет себя крупнейшим открытым источником необработанных полетных данных). На сайте GPSJam подчеркивается, что данные о работе GPS-сигнала касаются только авиации и на земле граждане могут не замечать помех.

С начала мая, после первой атаки беспилотников, ряд сервисов, в том числе «Ситидрайв» и «Яндекс» сообщали о сбоях в своей работе из-за проблем с GPS. Из-за этого геопозиция пользователей отображается неверно, что привело к проблемам с каршерингом, заказом такси и доставки.