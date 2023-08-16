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Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка в римском Колизее

Илон Маск: Марк Цукерберг отказался от поединка в римском Колизее
Марк Цукерберг отказался от поединка в римском Колизее и от боя в «безопасном месте» — в его доме, рассказал Маск. Он задался вопросом, существует ли место, где Цукерберг готов драться
Фото: Antonio Masiello / Getty Images
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг отказался от поединка в римском Колизее с предпринимателем Илоном Маском, сообщил последний в Twitter (новое название соцсети — X).

«Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Тогда я предложил его дом как «безопасное место». К сожалению, он в это время «путешествовал», — написал он.

После этого Маск задался вопросом, существует ли место, где Цукерберг будет драться.

О том, что поединок между Маском и Цукербергом может пройти в Колизее, основатель Tesla сообщил в конце июня. «Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал Маск. Он также опубликовал отрывок из комедии «Житие Брайана по Монти Пайтону», где сражение проходит в Колизее, и добавил, что ему необходимо поработать над выносливостью.

Портал TMZ передавал, что чиновник правительства Италии связался с Цукербергом по поводу организации боя UFC против Маска в Колизее.

Маск 11 августа заявил, что договорился с властями Италии о бое против Цукерберга на фоне «Древнего Рима». По его словам, он лично обсудил поединок с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и министром культуры страны Дженнаро Санджулиано. Они, по словам Маска, согласились на организацию боя «в эпичном месте».

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«Все вырученные средства уйдут ветеранам», — добавил Маск.

Спустя несколько дней мэр Помпей Кармине Ло Сапио заявил, что бой между Маском и Цукербергом должен пройти в городском древнеримском амфитеатре. «Судя по контактам, которые у меня были, я думаю, что выбор падет на Помпеи. Я настроен оптимистично», — сказал градоначальник.

Министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано, в свою очередь, подчеркнул, что решать, возможно ли провести бой Маска и Цукерберга в исторических местах Италии, будут технические специалисты, ответственные за сохранность достопримечательностей.

Разногласия между Маском и Цукербергом возникли из-за запуска соцсети Threads — аналога Twitter. В июне Маск заявил, что появление этой платформы поставит Землю «исключительно под каблук» Цукерберга. Один из пользователей предупредил, что глава Meta занимается джиу-джитсу. «Я готов к бою в клетке», — ответил Маск.

Цукерберг 7 августа сообщил, что готов к поединку «уже сегодня». Он предложил сопернику провести его 26 августа. Однако Маск, по словам главы Meta, дату «не утвердил». Основатель Meta назвал такое отношение несерьезным.

Место для проведения боя Цукерберг предложил выбрать Маску. Маск, помимо прочего, предлагал Вегасский октагон — место, где проходят поединки UFC.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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