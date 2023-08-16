В Италии пояснили, кто должен одобрить бой Маска и Цукерберга в Помпеях

Решать, возможно ли провести бой владельцев X (ранее — Twitter) Илона Маска и Meta Platforms (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга в исторических местах Италии будут технические специалисты, ответственные за сохранность достопримечательностей. Об этом сообщил министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано в эфире телеканала RaiNews24.

«Разрешение дает не политический орган, а технические специалисты, которые отвечают за управление объектами. Они проинформируют нас, можно ли это сделать (организовать поединок. — РБК) и будет ли это совместимо с защитой и охраной наследия, что является нашей главной задачей», — сказал министр. Однако итальянские власти могут «предоставить некоторые из объектов в пользование», добавил он.

Между Маском и Цукербергом возникли разногласия в связи с запуском последним соцсети Threads — аналога Twitter. В июне Маск заявил, что появление этой платформы поставит Землю «исключительно под каблук» Цукерберга. Один из пользователей предупредил бизнесмена, что глава Meta сейчас занимается джиу-джитсу. «Я готов к бою в клетке», — ответил Маск.

Цукерберг 7 августа сообщил, что готов к поединку «уже сегодня». Он предложил сопернику провести его 26 августа. Однако Маск, по словам главы Meta, дату «не утвердил». Место для проведения боя Цукерберг также предложил выбрать Маску.

Маск предлагал Вегасский октагон — место, где проходят поединки UFC. Позднее глава X допустил проведение боя с Цукербергом в римском Колизее. В самом музее при этом ответили, что на его территории проходят только события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительность.

В начале августа Маск заявил, что договорился с властями Италии о проведении боя на фоне «Древнего Рима». Он добавил, что лично обсудил поединок с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и министром культуры страны Дженнаро Санджулиано. Они, по словам Маска, согласились на организацию боя «в эпичном месте».

Днем 14 августа мэр Помпей Кармине Ло Сапио заявил, что бой между Маском и Цукербергом должен пройти в городском древнеримском амфитеатре. «Судя по контактам, которые у меня были, я думаю, что выбор падет на Помпеи. Я настроен оптимистично», — сказал градоначальник.