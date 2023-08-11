Илон Маск заявил, что договорился о бое с Цукербергом на фоне «древнего Рима»

Маск заявил, что договорился о бое с Цукербергом на фоне «древнего Рима»

Илон Маск (Фото: Mike Coppola / Getty Images)

Владелец социальной сети X (ранее — Twitter) Илон Маск заявил, что договорился с властями Италии о бое против главы Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом на фоне «древнего Рима». Об этом он написал на своей странице в X.

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе и в Meta. Все в кадре будет Древним Римом, так что ничего современного», — написал Маск.

Бизнесмен заявил, что лично обсудил поединок с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и министром культуры страны Дженнаро Санджулиано. Они, по словам Маска, согласились на организацию боя «в эпичном месте».

«Все во время этого поединка будут отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии. И все вырученные средства уйдут ветеранам», — заключил Маск.

Между Маском и Цукербергом возникли разногласия в связи с запуском последним соцсети Threads — аналога Twitter. В июне Маск заявил, что появление этой платформы поставит Землю «исключительно под каблук» Цукерберга. Один пользователей предупредил бизнесмена что глава Meta сейчас занимается джиу-джитсу. «Я готов к бою в клетке», — ответил Маск.

Цукерберг 7 августа сообщил, что готов к поединку «уже сегодня». Он предложил сопернику провести его 26 августа. Однако Маск, по словам главы Meta, дату «не утвердил».

Оба предпринимателя проводят тренировки перед возможным боем. Например, Маск проводил спарринг с ученым Лексом Фридманом, обладателем черного пояса по джиу-джитсу, а также с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Также он просил помощи у бывшего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, но получил отказ.

Цукерберг тренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Кхаем Ву, бойцом крупнейшего азиатского промоушена ONE Майки Мусумечи, действующими чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесаньей и австралийцем Александром Волкановски.

10 августа Маск назвал отличной идеей заменить с Цукербергом дебатами. С таким предложением выступил куратор фонда TED Крис Андерсон. Цукерберг на это предложение не ответил.

