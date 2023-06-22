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Маск назначил Цукербергу место боя

Илон Маск предложил Марку Цукербергу провести поединок в Вегасском октагоне
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Илон Маск (Фото: Noam Galai / Getty Images)

Руководитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг в своем Instagram (принадлежит Meta) принял предложение владельца Twitter Илона Маска выяснить отношения в бою, заявив: «Присылай место». Маск в ответ написал в Twitter: «Вегасский октагон». В этом месте проходят поединки UFC.

Поводом для перепалки между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам Meta Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложения Threads. Кокс сообщил, что разработка началась в январе, сроки ее завершения топ-менеджер не назвал.

Маск, комментируя эту информацию, заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга. Один из пользователей Twitter в ответ предупредил, что Цукерберг сейчас занимается джиу-джитсу. Маск ответил: «Я готов к бою в клетке».

51-летний бизнесмен рассказывал, что в ЮАР, где он вырос, ему нередко приходилось участвовать в драках, потому что это «опасное место». 39-летний Цукерберг занимается MMA и в мае занял первое место в турнире по джиу-джитсу в Кремниевой долине.

Илон Маск купил и возглавил Twitter осенью прошлого года. После этого он начал серьезные изменения в компании: провел сокращения персонала, пересмотрел политику блокировки аккаунтов, запустил платную верификацию страниц.

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Персоны
Марк Цукерберг Илон Маск UFC Лас-Вегас США бой
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