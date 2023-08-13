Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя

Маск предложил Цукербергу провести поединок из-за появления конкурента Twitter, но так и не утвердил предложенную дату боя. Цукерберг назвал его отношение несерьезным и указал, что тот знает, как с ним связаться, если передумает

Марк Цукерберг (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ведет себя несерьезно в отношении поединка и уклоняется от того, чтобы подтвердить предложенную дату боя, заявил основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг в соцсети Threads.

Цукерберг рассказал, что предложил «реальную дату» боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, но Маск не подтвердил предложенную дату, заявив лишь о необходимости предварительной операции. Теперь он «просит провести тренировочный раунд у меня на заднем дворе». Когда Маск всерьез задумается о настоящей дате, продолжил Цукерберг, то он знает, как связаться.

«А пока пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы соревноваться с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта», — подчеркнул он.

Цукерберг говорил в начале августа, что уже готов к бою, и предлагал провести поединок 26 августа. В тот же день Маск рассказал, что ему сделают МРТ шеи и верхней части спины. Он пожаловался на боль в спине после поединка с борцом сумо. Маск также положительно оценил идею заменить поединок с Цукербергом на дебаты.

С предложением о поединке первоначально выступил сам Маск в конце июня. Поводом для этого стало появление приложения Threads от Meta, которое должно было стать конкурентом Twitter. Комментируя эту информацию, он заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» руководителя Meta. Владелец SpaceX рассказывал, что договорился с итальянскими властями о проведении поединка на фоне «Древнего Рима».

