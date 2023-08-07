Цукерберг предложил 26 августа для поединка с Маском

Руководитель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг предложил владельцу Twitter (новое название соцсети — X) Илону Маску сразиться 26 августа. Об этом он написал в Threads, социальной сети, которая принадлежит Meta.

«Я готов уже сегодня. Я предложил [Маску] 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но он ее так и не утвердил», — заявил Цукерберг, прокомментировав сообщение Маска в Twitter. Бизнесмен говорил, что активно готовится к будущему поединку, но предполагает, что может проиграть из-за недостатка выносливости из-за лишнего веса.

«Я намного больше [вешу], поэтому в смешанных единоборствах есть весовые категории», — отметил Маск, добавив, что он весит около 136 кг. Цукерберг же весит 70 кг.

Маск предложил Цукербергу сразиться из-за приложения Threads, которое стало аналогом Twitter. По мнению Маска, создание такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга. Позже владелец Meta заявил, что он готов выяснить отношения в бою, позволив Маску выбрать место для проведения поединка. Тот предложил Вегасский октагон — место, где проходят поединки UFC.

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что два бизнесмена «абсолютно серьезны» в своих намерениях. По его словам, потенциальный поединок может стать в три раза прибыльнее, чем «самый большой бой всех времен» между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.