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Мэр Помпей предложил свой город для боя Маска и Цукерберга

Мэр Помпей назвал свой город лучшим местом для боя Маска и Цукерберга
Амфитеатр в городе Помпеи
Амфитеатр в городе Помпеи (Фото: Wikimedia Commons)

Бой между владельцем социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Илоном Маском и главой Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом должен пройти в городском древнеримском амфитеатре в Помпеях. Об этом мэр города Кармине Ло Сапио заявил итальянскому информационному агентству Adnkronos.

«Помпеи — лучшее место для проведения боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом. <...> Судя по контактам, которые у меня были, я думаю, что выбор падет на Помпеи. Я настроен оптимистично», — сказал мэр.

На прошлой неделе Маск заявил, что договорился с властями Италии провести бой на фоне «Древнего Рима». Бизнесмен заявил, что лично обсудил поединок с премьер-министром страны Джорджей Мелони и министром культуры страны Дженнаро Санджулиано. Они, по словам Маска, согласились на организацию боя «в эпичном месте».

Разногласия между предпринимателями возникли из-за запуска Цекурбергом соцсети Threads — аналога Twitter. По мнению Маска, создание такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга.

Позже владелец Meta заявил, что он готов выяснить отношения в бою, позволив Маску выбрать место для проведения поединка. Тот предложил Вегасский октагон — место, где проходят поединки UFC.

Цукерберг предложил провести бой 26 августа, Маск эту дату не подтвердил. Основатель Meta назвал такое отношение несерьезным.

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Теги
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