Минэкономразвития указало на риск срыва программы диверсификации оборонки

В связи с низкой рентабельностью контрактов ГОЗ Минэкономразвития предлагает скорректировать правила регулирования цен на продукцию для гособоронзаказа. Свой план поддержки продприятий ОПК

Текущая рентабельность исполнения контрактов гособоронзаказа (ГОЗ) в среднем составляет не более 3–4%, что не позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса инвестировать достаточные средства в расширение производственной базы, ее модернизацию и диверсификацию, то есть увеличение выпуска гражданской продукции. Об этом говорится в письме заместителя министра экономического развития Ильи Торосова (есть у РБК), направленном 28 июля в Минпромторг и коллегию военно-промышленной комиссии (ВПК) России.

В аппарате курирующего оборонную отрасль вице-премьера Юрия Борисова, возглавляющего коллегию ВПК, подтвердили РБК получение письма, добавив, что в ближайшее время пройдет заседание Совета коллегии ВПК по вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении ГОЗ с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Минэкономразвития, которое ответственно за расчет индексов, применяемых при пересчете цен на оборонную продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ.

Низкая рентабельность контрактов ГОЗ создает «риски невыполнения предприятиями ОПК установленных темпов диверсификации», подчеркивает Торосов. Владимир Путин в декабре 2016 года поручил к 2025 году довести долю гражданской продукции на оборонных предприятиях до 30% от общего производства, а к 2030-му — до 50%. «Банки могут финансировать проекты в сфере диверсификации в объеме до 70–80%, а остальные 20–30% предприятия ОПК должны предоставить из собственных средств, которых они не могут заработать (накопить) по причине низкой рентабельности контрактов ГОЗ», — говорится в письме замминистра.

Он также отметил, что ситуация аналогична возникшей в строительной сфере, урегулированием проблем которой в настоящее время занимаются федеральные власти. (В 2021 году в России резко выросла стоимость стройматериалов, что грозит подрядчикам по госконтрактам потерями на десятки миллиардов рублей. Минстрой в марте предложил разрешить пересматривать стоимость господрядов при значительном изменении цен на стройматериалы. Правительство готовит механизм компенсации роста цен на стройматериалы для госзаказа, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин в конце июля.)

В связи с низкой рентабельностью контрактов ГОЗ Минэкономразвития считает целесообразным скорректировать постановление правительства, определяющее правила регулирования цен на продукцию, поставляемую в рамках гособоронзаказа — но как именно, в письме Торосова не говорится.

Как РСПП предложила изменить механизм ценообразования по контрактам ГОЗ

Письмо Торосова в Минпромторг и коллегию военно-промышленной комиссии стало ответом на поручение Борисова рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поддержке предприятий ОПК, направленные вице-премьеру в конце июня. В пресс-службе Минпромторга и Минэкономразвития подтвердили РБК, что ознакомились с этими предложениями и рассмотрели их.

Одно из предложений комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу — установить метод индексации базовой цены как основной при формировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Соответственно, из предложений РСПП следует, что целесообразно отказаться от преобладающего сейчас метода пересчета цены на военную продукцию через индексацию затратных статей головных исполнителей. Метод индексации базовой цены, как заявляли ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), стимулирует предприятия снижать издержки.

Что еще предлагает РСПП Обязать государственные предприятия на законодательном уровне закупать станки с числовым программным управлением российской разработки, а не импортные — при аналогичных характеристиках.

Сформировать на базе государственной информационной системы промышленности специальный перечень мер финансовой и нефинансовой поддержки диверсификации предприятий ОПК с возможностью консультирования по подбору оптимальных мер поддержки для конкретного предприятия.

Предоставить предприятиям ОПК возможность заключать договоры на поставку материалов и комплектующих для продукции гражданского назначения без соблюдения требований закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Скорректировать процедуру экспертизы подтверждения российского происхождения продукции, в частности установить конкретный порядок подсчета по всем группам составных частей оборудования.

Увеличить срок действия документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории России с 1 года до 2 лет.

Оставить право на использование иностранной элементной базы для производства отечественных систем устройств числового программного управления и считать их российскими, если программная и аппаратная часть производится и/или адаптирована российской компанией в независимости от страны-производителя аппаратной части и использования элементной базы. Как сейчас формируется прибыль контрактов по ГОЗ Рентабельность контрактов ГОЗ регулируется правительством согласно так называемому «правилу 20+1»: прибыль исполнителя (то есть цена контракта без учета НДС минус расходы) не должна превышать 20% от суммы собственных затрат и 1% от суммы так называемых привнесенных расходов (на приобретение комплектующих и полуфабрикатов, сторонних услуг и т.д.). Есть и ограничение снизу: прибыль по оборонному контракту не может быть меньше 5% плановых собственных затрат исполнителя. Действующая нормативная база позволяет использовать два метода пересчета цен на военную продукцию в случае многолетних контрактов: метод индексации базовой цены и метод индексации по статьям затрат исполнителя. Первый применяется при ценообразовании серийной военной продукции, на которую изначально была определена базовая цена, — она ежегодно корректируется в соответствии с индексами, расчитываемыми Минэкономразвития. Второй метод используется, когда технологический цикл производства составляет три и более года. Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений (ГПВ), которую в 2018 году утвердил Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. На реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры, приводили данные в Минобороны. В сентябре 2020 года власти одобрили сокращение на 5% госпрограммы вооружений в 2021–2023 годах. Ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов три года назад. После 2020 года этот объем должен был начать сокращаться, говорил в 2018 году на военных совещаниях в Сочи Владимир Путин.

Кому выгодна индексация базовой цены

Источник РБК — специалист в сфере формирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, — утверждает, что редко где в мире применяется практика использования общих ценовых индексов для пересчета цен на оборонную продукцию. «Минэкономразвития при расчете индексов учитывает макроэкономические показатели, но макроуровень — это расчет прогнозных значений, которые никакого отношения к производству на конкретном предприятии не имеют», — полагает источник. Например, на 2021 год индексы Минэкономразвития (.pdf), которые нужно применять для пересчета цен на продукцию ГОЗ, не превышают 5%. Более того, индексы зачастую формируются «котловым методом», продолжает источник: «Написано: сталь. А сталь имеет марки, есть сталь со специальными свойствами, и ее цена растет более быстрыми темпами — не на 5%, а в разы».

В результате у предприятий — головных исполнителей контрактов ГОЗ образуются многомиллиардные долги, продложает собеседник РБК. «Диверсификация в этой части точно невозможна: источников нет, обоснованные затраты предприятию не компенсируют. Гражданская продукция будет неконкурентоспособна», — уверен он. Кроме того, на практике стоимость контрактов для исполнителей ГОЗ почти никогда не пересматривают в большую сторону — только в меньшую, добавил источник РБК.

«Метод индексации базовой цены имеет серьезные недостатки, поскольку отталкивается от расчетных показателей индексов цен производителей и не имеет отношения к расходам конкретного предприятия в каждом конкретном случае. При этом индексирование порой не учитывает реальный рост цен поставщиков», — согласен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Проблема низкой рентабельности выполнения заказов ГОЗ носит для российской промышленности хронический характер с начала 2010-х годов, напомнил он. Это ограничивает возможности привлечения кредитов отраслью и, соответственно, развития производства. При этом бюджет все равно вынужден нести дополнительные затраты, погашая проблемные задолженности предприятий оборонной отрасли, отметил эксперт.

О наличии у оборонных предприятий безвозвратных долгов на сотни миллиардов рублей вице-премьер Юрий Борисов говорил еще летом 2019 года. Он утверждал, что объем кредитов предприятиям ОПК превышает 2 трлн руб., и подчеркивал, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут впроголодь». Борисов предлагал списать им 600–700 млрд руб. долгов и отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, «Высокоточные комплексы», «Алмаз-Антей» и Уралвагонзавод. В марте 2020 года Борисов сообщил, что около 375 млрд руб. долгов ОПК будет списано, еще столько же будет реструктурировано на 15 лет под 3%.

Вместе с тем Минобороны, как единственный заказчик, также действует единственно возможным для него образом, пытаясь удержать цены как можно ниже, продолжает Кашин, а для этого лучше подходит метод индексации базовой цены, а не метод индексации по статьям затрат исполнителя. «Если вы единственный покупатель — вы склоняете продавца к более выгодной вам цене. Для Минобороны это конкретно выражается в возможности получить за те же деньги больше продукции, улучшив, таким образом, свои показатели по темпам модернизации вооруженных сил, о которых они также отчитываются перед президентом ежегодно. С точки зрения военных такое поведение единственно правильное и нормальное», — заключил эксперт.

Что думают на этот счет в профильных ведомствах

Минэкономразвития переадресовало запрос РБК по поводу предложений РСПП в Минпромторг и ФАС. В пресс-службе ФАС напомнили, что метод индексации базовой цены применяется для определения цены на серийную продукцию с циклом производства менее трех лет, а метод индексации по статьям затрат — на продукцию, технологический цикл производства которой составляет три года и более. По остальным вопросам ФАС переадресовала в РСПП. В РСПП от комментариев отказались. «Роскосмос» и «Росатом» не ответили на запрос. Минфин по ключевым вопросам переадресовал в профильное ведомство — Минпромторг России.

В Минпромторге считают, что действующий механизм регулирования не нуждается в изменениях. Если цена определена затратным методом и выполняются условия для индексации базовой цены (при этом одно из них — отсутствие «существенных изменений условия поставки». — РБК), определение цен на будущие периоды будет осуществляться с применением индексов Минэкономразвития, пояснили в Минпромторге. Определение базовой цены должно быть зафиксировано сторонами госконтракта, в том числе посредством использования форм обосновывающих документов, добавили в ведомстве.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили РБК, что метод формирования стоимости продукции путем утверждения базовой цены с последующей индексацией в настоящее время практически не используется. При этом в «Ростехе» добавили, что производители не против применения этого метода, но хотели бы, чтобы он применялся во всей производственной цепочке гособоронзаказа. «Головные исполнители ГОЗ неоднократно обращались в федеральные органы исполнительной власти с законодательной инициативой о синхронном установлении базовой цены не только на конечную продукцию, но и на всю цепочку кооперации», — отметили в «Ростехе». Эту проблему отметили и в РСПП. «В настоящее время, для головных исполнителей ГОЗ устанавливается индекс цен на продукцию, не превышающий 5%, при этом цены некоторых поставщиков превышают более чем в два раза данный индекс», — говорится в письме РСПП Борисову.

Переход на метод индексации базовой цены существенно сократит сроки подготовки обосновывающих документов и процедуру согласования стоимости, что позитивно скажется на сроках размещения и выполнения ГОЗ, считают в «Ростехе», менять методику расчета самих индексов для увеличения рентабельности по ГОЗ нецелесообразно. «Метод индексации по статьям затрат применяется на продукцию с длительным циклом изготовления, и мы не против его использования. Целесообразно сократить его применение, так как он является наиболее трудоемким, сложным и долгим», — заключили в госкорпорации.