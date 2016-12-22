Путин рассказал об утверждении десятилетней госпрограммы вооружения

В России принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы. Об этом во время совещания ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что ОПК в эти годы будет работать стабильно и ритмично.

Ранее 24 января глава государства заявил, что после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден, мощности оборонных предприятий должен будет максимально занять выпуск гражданской продукции.

В конце 2017 года Путин утверждал, что особый акцент в госпрограмме будет сделан на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами.



