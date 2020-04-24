Россияне почти на треть сократили покупки бензина на фоне самоизоляции

Фото: Александр Щемляев / Global Look Press

С введением режима самоизоляции россияне почти на треть сократили объемы покупок бензина. Это следует из анализа ВТБ и входящего в группу оператора фискальных данных «Первый ОФД», результаты которого поступили в РБК.

В период с 30 марта по 19 апреля объем покупок бензина в России снизился в среднем на 31% по сравнению со средними значениями марта, выяснили аналитики.

Наибольший спад спроса произошел на юге страны. На второй неделе самоизоляции в Южном федеральном округе спрос на бензин сократился почти почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март. Почти такое же сильное падение произошло в Северо-Кавказском федеральном округе на первой неделе с 30 марта по 5 апреля, следует из исследования.

При этом цены на бензин с начала марта не изменились, указали аналитики. АИ-92 стоит в среднем 42,5 руб. за л, АИ-95 — около 46 руб. за л, а дизельное топливо — около 47,5 руб. за л. Отмечается, что наиболее сильно упал объем продаж АИ-92 — на 36%.