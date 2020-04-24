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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне почти на треть сократили покупки бензина на фоне самоизоляции

Фото: Александр Щемляев / Global Look Press
Фото: Александр Щемляев / Global Look Press

С введением режима самоизоляции россияне почти на треть сократили объемы покупок бензина. Это следует из анализа ВТБ и входящего в группу оператора фискальных данных «Первый ОФД», результаты которого поступили в РБК.

В период с 30 марта по 19 апреля объем покупок бензина в России снизился в среднем на 31% по сравнению со средними значениями марта, выяснили аналитики.

Наибольший спад спроса произошел на юге страны. На второй неделе самоизоляции в Южном федеральном округе спрос на бензин сократился почти почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март. Почти такое же сильное падение произошло в Северо-Кавказском федеральном округе на первой неделе с 30 марта по 5 апреля, следует из исследования.

При этом цены на бензин с начала марта не изменились, указали аналитики. АИ-92 стоит в среднем 42,5 руб. за л, АИ-95 — около 46 руб. за л, а дизельное топливо — около 47,5 руб. за л. Отмечается, что наиболее сильно упал объем продаж АИ-92 — на 36%.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее, на неделе с 5 по 12 апреля, в России зафиксировали небольшое снижение цен на бензин. Стоимость бензина АИ-95 упала на 0,07% (–0,03 руб./л), до 46,10 руб./л, а цена на АИ-92 упала на 0,09% (–0,04 руб./л), до 43,04 руб./л.

Несмотря на падение мировых цен на нефть в начале марта, это почти не затронуло цены на бензин в России. Это произошло из-за особенностей регулирования — механизма сглаживания цен, или так называемого демпфера.Согласно этому механизму, нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, в связи с этим не могут снизить цены. В обратном случае, если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с экспортными поставками, компания получает деньги из бюджета, чтобы сохранить цены на прежнем уровне.

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29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице режима самоизоляции для всех жителей. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были приняты в остальных российских регионах.Согласно правилам режима, граждане могут выходить на улицу только при необходимости поездки на работу, а также для похода за продуктами и лекарствами.

С 15 апреля в Москве и области также ввели спецпропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: бензин, цены, самоизоляция
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