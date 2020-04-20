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Бизнес ,  
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Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

Эксперты компании Boston Consulting Group прогнозируют падение продаж автомобилей в России в 2020 году от 20 до 50%, до 0,9–1,4 млн штук. В условиях эпидемии россияне планируют сэкономить на покупке машин
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК. При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн.

В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.

«Отрасль под жестким влиянием кризиса. Падение рынков по всему миру на 30–40% в 2020 году», — отметил руководитель направления «Автомобилестроение» BСG в СНГ Эдуард Черкин (его слова передала пресс-служба).

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Черкин сообщил, автомобили в России — одна из категорий затрат, на которых россияне планируют сэкономить в условиях эпидемии коронавируса. Согласно исследованию BCG, 42% жителей намерены полностью отказаться от таких покупок.

В первом квартале 2020 года продажи новых автомобилей в России неожиданно выросли на 1,8% и достигли 398,5 тыс., но основной рост пришелся на март, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Но сильное начало года не отражает реальную тенденцию, предупредил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. По его словам, такой всплеск продаж в марте связан с ожиданием роста цен из-за ослабления рубля относительно доллара и евро. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, принятыми правительством России из-за риска распространения коронавируса, — режимом нерабочих дней недели до конца апреля, самоизоляцией, приостановкой работы автосалонов и т.д., указывает ассоциация.

АЕБ не публиковала обновленный прогноз продаж автомобилей в России по итогам 2020 года. Но в январе, еще до начала распространения коронавируса по всему миру, ассоциация предупреждала, что в этому году они могут сократиться на 2,1%, до 1,72 млн штук.

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Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович ожидает, что по итогам 2020 года российский рынок может упасть на 30% при условии сохранения нулевых продаж у автодилеров до конца мая. А гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин ждет падения на 40%. В целом в кризис продажи массовых брендов снижаются значительнее, чем премиальных, указывает Петрунин: «Аудитория премиальных брендов менее подвержена влиянию кризиса и больше склонна инвестировать деньги в дорогостоящие покупки». «Сейчас важнее всего понять то, когда именно снимут карантин и автодилерам разрешат возобновить работу. Так как пока фактически никто не может продавать даже забронированные автомобили (это только онлайн-резерв), логично, что продажи российского авторынка в апреле 2020 года пока стремятся к нулю», — передал РБК через пресс-службу Павлович.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «АвтоВАЗ»
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