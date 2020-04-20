Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

Эксперты компании Boston Consulting Group прогнозируют падение продаж автомобилей в России в 2020 году от 20 до 50%, до 0,9–1,4 млн штук. В условиях эпидемии россияне планируют сэкономить на покупке машин

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК. При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн.

В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.

«Отрасль под жестким влиянием кризиса. Падение рынков по всему миру на 30–40% в 2020 году», — отметил руководитель направления «Автомобилестроение» BСG в СНГ Эдуард Черкин (его слова передала пресс-служба).

Черкин сообщил, автомобили в России — одна из категорий затрат, на которых россияне планируют сэкономить в условиях эпидемии коронавируса. Согласно исследованию BCG, 42% жителей намерены полностью отказаться от таких покупок.