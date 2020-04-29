Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики считает, что дисбаланс на рынке может уменьшиться во второй половине мая. Ранее Новак предполагал, что балансировка наступит во втором полугодии

Владимир Путин и Александр Новак (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС. «На рынке мы видим зеленые ростки увеличения спроса», — заявил он.

По мнению министра, во второй половине мая дисбаланс на рынке должен уменьшиться, чему будет способствовать как ослабление ограничительных мер во многих странах, так и соглашение ОПЕК+, которое заработает 30 апреля.

Новак также отметил, что из-за ограничений по сделке ОПЕК+ добыча нефти в России в этом году снизится примерно на 10% к уровню 2019 года, когда она достигла рекордных 560,2 млн т. Министр также отметил, что снижение добычи повлечет и сокращение объемов прокачки нефти по системе «Транснефти».

Накануне в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» Новак написал, что балансировка на рынке может начаться лишь во второй половине года, а значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит.

По данным Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти может обрушиться на 30%, а по итогам всего 2020 года — примерно на 10%. С 1 мая крупнейшие производители нефти в рамках сделки ОПЕК+ снизят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, в том числе Россия — около 1,8 млн барр.

Несмотря на заключение нового соглашения, цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне. Эксперты связывали это с тем, что объем сокращения добычи оказался меньше ожидаемого и не позволил убрать с рынка переизбыток нефти.