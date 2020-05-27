Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз попросил ФАС и Минэнерго отпустить цены на бензин на АЗС, отменить демпфер и запрет импорт бензина. Но либерализация цен в рознице — опасная мера, из-за этого цены могут взлететь, говорит эксперт

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива. Об этом говорится в письмах президента НТС Павла Баженова, которые он отправил Артемьеву и Новаку во вторник, 26 мая.

У РБК есть копия обоих писем, их подлинность подтвердил представитель НТС.

Баженов также предлагает приостановить действия демпфирующего механизма, который защищает стоимость топлива от скачков, а также вернуть прежние нормативы по продаже бензина и дизтоплива на бирже, из-за снижения которых выросли цены в опте. В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета). Из-за этого механизма, несмотря на резкое падение цен на нефть в марте 2020 года, цены на бензин в России не снизились в отличие от других стран. Через демпфер правительство косвенно влияет на цены на бензин на АЗС, что позволяет удерживать их рост в пределах инфляции.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС. «Письмо пока не получали», — сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.