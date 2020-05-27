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Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

Независимый топливный союз попросил ФАС и Минэнерго отпустить цены на бензин на АЗС, отменить демпфер и запрет импорт бензина. Но либерализация цен в рознице — опасная мера, из-за этого цены могут взлететь, говорит эксперт
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива. Об этом говорится в письмах президента НТС Павла Баженова, которые он отправил Артемьеву и Новаку во вторник, 26 мая.

У РБК есть копия обоих писем, их подлинность подтвердил представитель НТС.

Баженов также предлагает приостановить действия демпфирующего механизма, который защищает стоимость топлива от скачков, а также вернуть прежние нормативы по продаже бензина и дизтоплива на бирже, из-за снижения которых выросли цены в опте. В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета). Из-за этого механизма, несмотря на резкое падение цен на нефть в марте 2020 года, цены на бензин в России не снизились в отличие от других стран. Через демпфер правительство косвенно влияет на цены на бензин на АЗС, что позволяет удерживать их рост в пределах инфляции.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС. «Письмо пока не получали», — сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эти меры призваны сдержать рост оптовых цен на топливо и сбалансировать рынок в условиях пандемии коронавируса, следует из обращения Баженова. «В настоящее время в ряде регионов России союз фиксирует существенный рост цен в мелком опте и проблемы с приобретением нефтепродуктов», — говорится в его письме. По данным НТС, проблема роста цен мелкооптовых цен и трудности с отгрузкой необходимых объемов бензина и дизельного топлива наблюдается в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях, Башкирии и других регионах.

В среднем по России мелкооптовые цены на 1 мая 2020 года составляли 49,091 тыс. руб. за 1 т бензина Аи-95 и 47,388 тыс. руб. за 1 т Аи-92. А уже 22 мая цены выросли на 7,5%, до 52,852 руб., за 1 т АИ-95 и на 10%, до 52 085 руб., за 1 т АИ-92.

«Сложившиеся трудности вызваны регуляторными причинами. К примеру, введение демпфирующего механизма, призванного сглаживать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка, обернулось в 2020 году убытками для нефтепереработки. Снижение обязательных объемов реализации нефтепродуктов через биржу и запрет на импорт топлива привели к росту оптовых цен», — отметил Баженов.

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Вице-президент Российского топливного союза (объединяет владельцев АЗС) Ринат Фаттахов заявил РБК, что отпускать розничные цены на бензин при падении доходов населения нельзя. «Это опасная мера, и государство на это не пойдет, так как цены на заправках в таком случае могут взлететь», — сказал он.

«Если реализовать наши предложения, то при текущих параметрах рынка не может быть и речи о росте цен в рознице даже по итогам их либерализации», — парирует Баженов. По его словам, цены на АЗС, которые могут изменяться только в рамках инфляции, будут только расти. «Наши предложения помогут снизить цены, а дальше все будет зависеть от налоговой политики государства и рыночной конъюнктуры», — подчеркивает он.

22 апреля министр энергетики Александр Новак сообщил, что спрос на бензин из-за самоизоляции граждан упал на 50%. Премьер-министр Михаил Мишустин 25 мая подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива. Минэнерго и ФАС также снизили обязательные нормы минимальных продаж топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вдвое — с 10 до 5% от производства бензина и с 6 до 3% от производства дизтоплива. В Москве правила самоизоляции введены с 28 марта и пока действуют до 1 июня.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин
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